Zranění a velký počet evakuovaných. Hasiči likvidovali požár haly u letiště

O plamenech na střeše jedné z hal se hasiči dozvěděli před půl pátou odpoledne.
„Na místo události byly vyslány nejen profesionální jednotky ze stanic v Kopřivnici a v Novém Jičíně, ale také dobrovolné jednotky z obcí Příbor, Studénka, Mošnov a Kopřivnice. Na místě zasahovala také podniková jednotka hasičů z letiště,“ shrnula všechny zasahující krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Hustý černý kouř byl viditelný z dálky. V hale před vznikem požáru pracovalo 171 lidí, ti museli pryč na stanovené venkovní shromaždiště.
„Hasiči nasadili pro boj s plameny vodní proudy z výškové techniky. Požár byl lokalizován během jedné hodiny. Jeho samotná likvidace, při které museli hasiči částečně rozebrat skladbu střešní krytiny, trvala další dvě hodiny,“ popsala mluvčí s tím, že hasiči využili také termokamery.
Předběžná výše škody je vyčíslena na zhruba půl milionu korun. Zraněné ošetřili záchranáři hned na místě. „Co požár způsobilo, je předmětem vyšetřování,“ zakončila Langerová.