Zásah hasičů při požáru průmyslové haly v někdejším areálu podniku Norma trval od silvestrovského rána dva dny. Při likvidaci ohně, který se rozšířil na více budov, dokonce museli evakuovat i nedaleké obchodní centrum. Škoda se nakonec vyšplhala na zhruba deset milionů korun.
Vyšetřovatelé následně při procházení požářiště zjistili, že na vině není nejspíše technická závada, ale že hořet začalo od otevřeného ohně, tedy zřejmě něčí vinou.
Kriminalisté také získali kamerový záznam, na kterém byli dva muži podezřelí ze založení požáru. „Podařilo se je velmi rychle ztotožnit, jde o muže ve věku 29 a 39 let,“ konstatovala policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Jak se ukázalo, do Frýdlantu nad Ostravicí přijeli den před požárem z Ostravy. Zda šlo o bezdomovce, policie neuvedla, každopádně však na noc zamířili do jedné z opuštěných budov.
V objektu byly uskladněné elektrosoučástky a různé písemnosti. Když se nezvaní návštěvníci uvelebili, začala jim být zima, tak se rozhodli založit ohýnek, aby se ohřáli. Zapálili tedy několik papírů, jenže usnuli a oheň se velmi rychle rozšířil.
Žár je sice probudil, ale bylo jasné, že sami plameny nezvládnout uhasit. Utekli proto z budovy a zamířili na blízkou čerpací stanici, kde si od obsluhy půjčili mobilní telefon.
„Jeden z mužů pak kontaktoval hasiče, ale z obavy z prozrazení se při hovoru představil pod smyšlenými údaji,“ uvedla mluvčí Kubzová. Poté oba z místa utekli. Nyní už byli obvinění, ve vazbě však neskončili, trestní stíhání je vedeno na svobodě.