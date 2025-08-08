Halu ve Frýdlantu zapálili dva muži, když se chtěli ohřát. Zavolali hasiče a utekli

  13:48
Policie objasnila velký silvestrovský požár ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Z obecného ohrožení z nedbalosti obvinila dva muže, kteří ve skladu plném hořlavých materiálů přespali a k tomu si rozdělali oheň. Když začalo hořet, volali hasiče z vypůjčeného mobilu na blízké benzince.

Zásah hasičů při požáru průmyslové haly v někdejším areálu podniku Norma trval od silvestrovského rána dva dny. Při likvidaci ohně, který se rozšířil na více budov, dokonce museli evakuovat i nedaleké obchodní centrum. Škoda se nakonec vyšplhala na zhruba deset milionů korun.

K požáru ve Frýdlantu nad Ostravicí vyjeli také policisté, kteří vytyčili bezpečný perimetr a preventivně evakuovali z přilehlého nákupního centra přes sto lidí. (31. prosince 2024)
Ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku hoří průmyslová hala. (31. prosince 2024)
Hoří střecha průmyslové haly ve Frýdlantu nad Ostravicí. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. (31. prosince 2024)
Ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku hoří průmyslová hala. (31. prosince 2024)
Vyšetřovatelé následně při procházení požářiště zjistili, že na vině není nejspíše technická závada, ale že hořet začalo od otevřeného ohně, tedy zřejmě něčí vinou.

Kriminalisté také získali kamerový záznam, na kterém byli dva muži podezřelí ze založení požáru. „Podařilo se je velmi rychle ztotožnit, jde o muže ve věku 29 a 39 let,“ konstatovala policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Vyšetřovatelé odebrali vzorky po požáru haly ve Frýdlantě, příčinu neznají

Jak se ukázalo, do Frýdlantu nad Ostravicí přijeli den před požárem z Ostravy. Zda šlo o bezdomovce, policie neuvedla, každopádně však na noc zamířili do jedné z opuštěných budov.

V objektu byly uskladněné elektrosoučástky a různé písemnosti. Když se nezvaní návštěvníci uvelebili, začala jim být zima, tak se rozhodli založit ohýnek, aby se ohřáli. Zapálili tedy několik papírů, jenže usnuli a oheň se velmi rychle rozšířil.

Po dvou dnech skončil zásah hasičů ve Frýdlantu, halu prohlédnou vyšetřovatelé

Žár je sice probudil, ale bylo jasné, že sami plameny nezvládnout uhasit. Utekli proto z budovy a zamířili na blízkou čerpací stanici, kde si od obsluhy půjčili mobilní telefon.

„Jeden z mužů pak kontaktoval hasiče, ale z obavy z prozrazení se při hovoru představil pod smyšlenými údaji,“ uvedla mluvčí Kubzová. Poté oba z místa utekli. Nyní už byli obvinění, ve vazbě však neskončili, trestní stíhání je vedeno na svobodě.

8. srpna 2025  13:48

