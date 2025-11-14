Neobydlené stavení hořelo, kouř z něj ve vedlejším domě dusil rodinu

Zásah u požáru potvrdili mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl a
K požáru vyjelo sedm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů okolo 4:30. Hasiči museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu.
„Již při příjezdu prvních jednotek bylo zřejmé, že je objekt požárem zcela zasažen. Požár byl likvidován pomocí sedmi vodních proudů a z důvodu bezpečnosti zasahujících byl zásah veden výhradně z vnější strany objektu. Stav střechy a podlah neumožňoval přístup z vnitřní strany,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Dodala, že kvůli kouři zachraňovali hasiči z vedlejšího domu čtyři lidi, kteří dům museli opustit ve vyváděcích maskách.
„Záchranáři převzali od hasičů čtyři osoby, které byly zasaženy zplodinami hoření. Jednalo se o šestačtyřicetiletého muže, o rok mladší ženu a dvě děti školního věku – dívku a chlapce. Všichni pacienti byli při vědomí a mimo přímé ohrožení života,“ uvedl Humpl.
Pacienti byli převezeni do nemocnice ve Frýdku-Místku.
Při zásahu museli hasiči rozebrat části budovy včetně střechy. Výše škody i příčina požáru se vyšetřuje.