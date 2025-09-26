Druhý požár autoservisu na Ostravsku za pět dnů. Škody jdou do milionů

Josef Gabzdyl
  15:44
Hasiči i policisté spěchali v noci na pátek k velkému požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy. Škoda činí tři miliony korun, při zásahu se jeden z hasičů lehce zranil. Jde přitom o druhou autodílnu v regionu zasaženou požárem v krátké době, v pondělí totiž hořel areál přímo v Ostravě. Souvislost policisté zatím nepotvrdili.
Likvidace požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy (26. září 2025)

Likvidace požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy (26. září 2025) | foto: HZS MSK

Likvidace požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy (26. září 2025)
Likvidace požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy (26. září 2025)
Likvidace požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy (26. září 2025)
Likvidace požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy (26. září 2025)
8 fotografií

O viditelných plamenech a hustém kouři vycházejícím z autoservisu v ulici Mexiko v Klimkovicích se hasiči dozvěděli z oznámení na tísňovou linku, a to necelou hodinu po půlnoci.

„Na místo byly vyslány profesionální jednotky ze stanic Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Poruba a Bílovec, dále dobrovolné jednotky obcí Klimkovice, Krásné Pole a Polanka nad Odrou,“ vyjmenovala mluvčí hasičů Petra Lukášová.

Doplnila, že už při jejich příjezdu byla celá budova autoservisu v plamenech. Zasahující hasiči uzavřeli přívod plynu a nejdřív zabránili rozšíření požáru na sousední garáž a zejména blízký rodinný dům.

Hasiči, kteří zasahovali uvnitř, záhy zjistili, že se tam nachází pět tlakových lahví včetně svařovací soustavy. Rychle je proto vynesli a ochlazovali.

Zraněný hasič pokračoval v zásahu

„Požár se podařilo lokalizovat po hodině a půl, další hodinu a půl trvala jeho likvidace. Dobrovolné jednotky zůstaly na místě až do ranních hodin, kdy dohlížely nad požářištěm,“ popsala Lukášová.

Jeden z hasičů se lehce zranil, ale po ošetření pokračoval v zásahu. Škoda je předběžně stanovena na tři miliony korun, hasiči také uvedli, že zásahem ochránili majetek v hodnotě deseti milionů.

Požár paneláku zavinili vařiči drog. Z bytu utekli, zraněného parťáka tam nechali

Na místě zasahovali také policisté a strážníci. Byli už v terénu, zrovna prováděli kontrolu automobilů a lidí pohybujících se noční Ostravou v rámci akce nazvané Strážce. „Vzhledem k tomu, že se v případě klimkovického požáru jednalo o mimořádnou událost, při které hrozilo ohrožení života a zdraví osob, tak policisté se strážníky na oznámení okamžitě zareagovali a přesunuli se na místo události,“ upozornila policejní mluvčí Eva Michalíková.

U prvního požáru podezření z trestného činu

Tam se pak starali hlavně o evakuaci lidí z okolních domů a zajištění všeho potřebného pro ně.

Hasičští specialisté i policisté se také už zabývají příčinami požáru. „Na místě byl mimo jiné psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření. Přítomni byli také specialisté z oblasti chemie a elektro z odboru kriminalisté techniky a expertiz krajského ředitelství,“ shrnula mluvčí Michalíková.

Jeden autoservis hořel už v pondělí v noci v Nádražní ulici přímo v Ostravě, kde plameny pohltily i tři automobily se škodou takřka milion korun. Tam policisté sdělili, že „zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.“ Zda dva požáry autoservisů za pět dnů jsou náhodou, nebo výsledkem případného žhářství, policie zatím neuvedla s odkazem na probíhající vyšetřování obou událostí.

24. května 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

Dny NATO 2025 se vrátily po roční pauze. Program, fotky, přímý přenos

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrátily Dny NATO. Více než osm hodinu programu v sobotu přilákalo sto tisíc diváků. A v neděli byl zájem podobný. Jaký je program v neděli a co...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Druhý požár autoservisu na Ostravsku za pět dnů. Škody jdou do milionů

Hasiči i policisté spěchali v noci na pátek k velkému požáru autoservisu v Klimkovicích u Ostravy. Škoda činí tři miliony korun, při zásahu se jeden z hasičů lehce zranil. Jde přitom o druhou...

26. září 2025  15:44

V pasti zátopové oblasti. Odejít odsud není reálné, říkají lidé zasažení povodněmi

Premium

V ostravské čtvrti Nová Ves před rokem ještě stála povodňová voda. Dnes už některé domy září novými omítkami i střechami, mnohde se ještě staví. Neopravených domů, případně jen provizorně, je...

26. září 2025

Notorický zloděj zkoušel v Ostravě novou fintu, natočila ho při tom kamera

Policisté v Ostravě dopadli notorického zloděje. Při své nelegální činnosti recidivista používal různé finty, například jednu z posledních odhalily kamery v hypermarketu. Muž si lup v krabici odložil...

26. září 2025  12:16

Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic

V divokém utkání se stal mužem klíčového okamžiku. A také nepřítelem tribun. Třinecký hokejista Libor Hudáček si závěr extraligového duelu v Pardubicích vychutnal. V čase 59:44 vstřelil za...

26. září 2025  11:08

Rajchl chce v Moravskoslezském kraji porazit Stanjuru. Je to mé velké přání, říká

Politik, který snad nikoho nenechá lhostejným. Na jedné straně stojí jeho příznivci, pro které je rázný a bez falešné politické korektnosti. Pro odpůrce jde naopak o křiklouna, jenž se neostýchá...

26. září 2025  10:15

V Ostravě věří: Návrat Číže a Palyzy posune mužstvo zase dál

S přebudovaným týmem vstoupí NH Ostrava do nadcházející Národní basketbalové ligy. A začnou ji pořádně zostra – v neděli v hale Písku a ve středu přivítají mistrovský Nymburk.

26. září 2025  8:50

Čtvrtý tým do Eurocupu: SBŠ Ostrava v odvetě zdrtila švýcarského soupeře

Basketbalistky SBŠ Ostrava deklasovaly v odvetě kvalifikace Eurocupu 102:64 švýcarský tým Troistorrents-Chablais a v součtu s remízou 65:65 z prvního zápasu jednoznačně postoupily. Svěřenkyně...

25. září 2025  22:29

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

25. září 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Palyza: Přeji si, aby Ostrava v lize nebyla jen nějakým průměrným týmem

Po téměř patnácti letech je zpátky ve svém rodném klubu. Někdejší reprezentační křídelník Lukáš Palyza vyhlíží víkendový start národní basketbalové ligy jako kapitán a jeden z vůdců NH Ostrava.

25. září 2025  18:38

OKD si nechaly udělat model Dolu ČSM. Čítá 200 budov, trubky jsou z uchošťourů

Papírový model Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, poslední činné černouhelné šachty v České republice, si nechala udělat těžební společnost OKD. Těžba by tam měla skončit na přelomu ledna a února...

25. září 2025  16:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Agresor, či oběť? Svědci popisují napadení v domě se známým barem v Ostravě

Okresní soud v Ostravě pokračuje v rozkrývání okolností incidentu mezi hercem a provozovatelem známého ostravského baru U Waldemara Přemyslem Burešem a majitelkou bytu nad podnikem. Bureš, který...

25. září 2025  13:50

EET pro všechny nejpozději v roce 2027, avizuje krajská lídryně ANO Schillerová

Že by si po sněmovních volbách pláclo ANO s ODS, nevylučují jen občanští demokraté, ale z opačného břehu i jihomoravská lídryně Babišova hnutí Alena Schillerová. V Brně přitom obě uskupení...

25. září 2025  11:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.