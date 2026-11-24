Policisté a hasiči se o požáru dozvěděli 24. listopadu po osmé hodině ranní na tísňové lince. „Autobus v obci Vrchy jel po silnici první třídy I/57. Při příjezdů policistů na místo byl již celý v plamenech,“ informovala policejní mluvčí Eva Michalíková.
„Řidič byl mimo zasažený autobus a cestoval sám. Podle prvotních informací měla zrovna probíhat zkušební jízda,“ vysvětlila.
Policisté na místě usměrňovali dopravu, jelikož místo bylo neprůjezdné. „Příčina požáru je předmětem dalšího šetření,“ doplnila Eva Michalíková.
Plameny hasily tři jednotky hasičů. „Událost si naštěstí nevyžádala žádná zranění,“ potvrdila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Operační středisko hasičů na místo vyslalo nejen profesionální jednotku ze stanice ve Vítkově, ale také jednotky sboru dobrovolných hasičů z Fulneku a Březové.
„Požár, který zasáhl téměř celé vozidlo, likvidovali hasiči pomocí dvou vodních proudů. K ochlazování tlakových lahví využili hasicí monitor. Lokalizovat se jej podařilo během dvaceti minut,“ řekla Langerová.
Předběžná škoda, kterou požár způsobil, byla vyčíslena na 700 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování.