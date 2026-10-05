Chybí poslední razítko. Zahájení stavby přehrady v Nových Heřminovech se blíží

Tento povolovací proces je posledním administrativním krokem. Jak dlouho ovšem potrvá, zatím nelze odhadnout.
Zahájení stavebního řízení oznámil kraj na úřední desce minulý týden. Dotčení účastníci teď mají třicetidenní lhůtu, ve které mohou podávat námitky a připomínky.
„Pokud na základě případných námitek nebude potřeba spis doplňovat, bude krajský úřad provádět zákonem předepsané úkony směřující k vydání rozhodnutí v dané věci,“ avizovala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení hejtmanství.
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Stanoviska k přehradě Nové Heřminovy jsou kompletní, stavba začne příští rok
Kdy finální rozhodnutí padne, ale podle ní není možné odhadnout. „Jde o složité řízení o rozsáhlé stavbě s mnoha účastníky řízení,“ uvedla mluvčí.
Proces odstartoval rok poté, co Povodí Odry, jež je investorem celé stavební akce, podalo žádost o stavební povolení. K té státní podnik dále doplňoval podklady.
„Spustil se povolovací proces a my doufáme, že povolení záměru do konce roku získáme,“ komentovala mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.
Zároveň doplnila, že přípravy stavby vrcholí a majetkoprávní záležitosti jsou téměř u konce. „Po zisku stavebního povolení budeme pokračovat výběrem zhotovitele,“ nastínila. Samotná stavba by měla začít v roce 2028.
Už letos a příští rok ale vzniknou první její části. Na jaře začne Ředitelství silnic a dálnic budovat přeložku silnice I/45 mezi Novými Heřminovy a Zátorem a její součástí jsou i vodohospodářské stavby pro přehradu za 350 milionů korun.
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Kvůli stavbě přehrady v Nových Heřminovech vznikne nová trasa silnice s osmi mosty
Ještě před silnicí musí vzniknout injekční chodba, která poslouží jako obslužný prostor přehrady. Její stavba začne ještě letos.