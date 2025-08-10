Zemědělci na pomoc po povodni stále čekají. Zvládnout obří spoušť museli sami

Žaneta Motlová
  17:02
Nepředstavitelné škody a zatím žádná pomoc. Moravskoslezští zemědělci a farmáři, které postihla ničivá povodeň, s jejími následky dál bojují sami. Požádat o peníze si mohou v září, rok po povodni. Mají však šanci získat jen zlomek ztrát.
Fotogalerie2

Na povodňových polích ležela voda ještě dlouho po záplavové vlně. Navíc zmizela ornice a místo ní se objevily nánosy písku a štěrku. | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

„Škody po povodni jsme podrobně mapovali. V Moravskoslezském kraji čítají 1,8 miliardy korun. Zemědělci zatím žádnou finanční pomoc nedostali,“ uvedl krajský předseda Agrární komory Vilém Tomíček.

Následky, s nimiž se farmáři museli vyrovnat, přitom byly až likvidační. „Pozemky plné nánosů štěrku, kamení, ale i ledniček a praček. Ornice pryč. Vymleté díry, obrovské jako po granátu. Vyplavené budovy, dílny, stáje. Zničené plodiny, utopený dobytek,“ vylíčila například situaci na Bruntálsku předsedkyně tamní pobočky Agrární komory Miloslava Nováková.

Pohled z dronu na povodňovou situaci v městské části Ostrava-Koblov (15. září 2024)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

S nánosy, odplavenou ornicí, jámami v pozemcích, ale také ztrátami na plodinách, senu i hovězím dobytku bojoval například podnik Agrozat v Zátoru na Bruntálsku.

„Škody jsme nahlásili na Státní zemědělský intervenční fond, a od té doby nic. Zažil jsem už tři povodně, v prvních dvou případech jsme pomoc aspoň zčásti získali. Teď zatím jen sliby,“ konstatoval jeho jednatel Miloslav Ovčáček.

Následky povodně podnik stále zdolává. „Ornici jsem převezl, dobytek teď řeším, ale například sušičku na obilí, kde byl metr a půl vody, jsme ještě nezprovoznili.“

Stát sliboval pomoc, ale vykašlal se na nás, zlobí se zaplavení zemědělci

Kolem toku řeky Opavy a zčásti i Odry voda zasáhla i pozemky, na nichž hospodaří Renofarma Slezan. „Hlavně spousta nánosů a nepořádku, který jsme museli ručně odklidit. Voda ale především odnesla ornici. Ta je nenahraditelná, tvoří se i stovky let,“ konstatoval jednatel Jakub Rzymanek.

Ještě ozimé porosty se sice firmě podařilo osít, tak jako dříve se jim však nedařilo. „Právě sklízíme, vypadá to na asi dvacetiprocentní snížení výnosů. Na částech polí nic nevyrostlo, někde se šířil plevel. S následky budeme bojovat roky.“

Větší tlak plevele, vyrůstající v naplavené zemině, zmínila i Pavla Löwenthalová z Krnova. „Voda nám vyplavila pozemky už bez plodin, celou zimu jsme uklízeli nánosy zeminy, štěrku a bince. Z dvaceti procent zůstávají škody, kde budeme muset ještě navézt ornici,“ popsala farmářka, jejíž rodina hospodaří na pozemcích u soutoku Opavy a Opavice.

Povodňová voda tam dlouho stála. Jen za odklízecí práce farma dala přes půl milionu a zasít mohla až jarní obiloviny. „Bude nižší výnos a více musíme ošetřovat proti plevelům.“

Podpory na odstraňování škod po pohromě se zemědělci zatím nedočkali. Loni na podzim byli vyčleněni z podpory povodní postižených živnostníků s tím, že se jim pomoci dostane samostatně.

První státní peníze snad po roce od povodní

„Pomáhali si, půjčovali si techniku, lidi, náhradní zdroje elektřiny. Zaplať pánbůh kvůli tomu nikdo s činností neskončil,“ popsala za Bruntálsko Miloslava Nováková.

Jako kompenzaci by si měli zemědělci rozdělit 185 milionů korun z Evropské unie, zatím je vše rozpracované. „Vzhledem k výši škod však jde o zlomek. Česká republika ty peníze mohla kofinancovat, tedy dát stejnou částku ze svého, ale ministerstvo financí to zamítlo,“ konstatoval předseda krajské komory Tomíček.

Peníze by farmáři měli dostat do konce roku, podpora však zohledňuje jen škody na plodinách.

Další podporu teď ohlásil i stát, ministerstvo zemědělství ze svého rozpočtu rozdělí 40 milionů i na obnovu polí a za úhyny zvířat.

„Budeme se snažit poskytnout náhradu v maximální míře. Pokud nám to rozpočet a počet přijatých žádostí dovolí, tak až do výše sta procent,“ uvedl ministr Marek Výborný.

Peníze chce vyplácet na podzim. Zemědělci však musejí v září znovu požádat a své škody také znovu doložit.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Premium

Tatiana má poslední směnu v rychlém občerstvení nabízejícím v ostravské Stodolní ulici kebab. „Nejsou zákazníci. Od nového roku jich týden co týden ubývá. Majitel to tady zavírá,“ říká...

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

ONLINE: Ostrava - Karviná 0:0, v derby jde domácím o první ligovou výhru sezony

Sledujeme online

Souboj dvou klubů ze sousedních měst. Baník Ostrava, který v domácí soutěži letos ještě nevyhrál, ve 4. kole fotbalové ligy hostí Karvinou. Utkání můžete od 17.30 sledovat v podrobné online reportáži.

10. srpna 2025  16:59,  aktualizováno  17:35

Zemědělci na pomoc po povodni stále čekají. Zvládnout obří spoušť museli sami

Nepředstavitelné škody a zatím žádná pomoc. Moravskoslezští zemědělci a farmáři, které postihla ničivá povodeň, s jejími následky dál bojují sami. Požádat o peníze si mohou v září, rok po povodni....

10. srpna 2025  17:02

Opavští kopali dvě penalty během minuty a půl. A udrželi neporazitelnost

Janoščín střílel k pravé tyči, Lacík k levé. Z pokutových kopů, které rozhodčí Beneš odpískal během necelých devadesáti vteřin čisté hry v úplném závěru prvního poločasu, fotbalisté Slezského FC...

10. srpna 2025  8:29

Součástí stáda v ostravské zoo je i malá zebra. Samečkovi ještě není ani týden

Čerstvě narozené mládě vzácné zebry Grévyho mohou vidět návštěvníci, kteří zavítají do ostravské zoologické zahrady. Malý sameček přišel na svět v pondělí 4. srpna.

10. srpna 2025  6:55

Zámek v Hradci nad Moravicí otevřel nové pokoje. Vybavil je loveckými unikáty

Mimořádně cennou sbírku zbraní včetně unikátů puškařského umění z Evropy, ale i Asie či exotických zemí mohou lidé nově vidět na zámku v Hradci nad Moravicí. S létem se tam návštěvníkům otevřelo hned...

9. srpna 2025  14:49

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

9. srpna 2025  11:25

Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1

U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne vážně zranil padesátiletý dělník. Zřítil se ze zhruba dvacetimetrové výšky z pracovní konstrukce, která je pod opravovanou dálnicí D1. Muž po pádu...

9. srpna 2025  9:34

Jak uniknout z klece autismu? V Ostravě mají byt, kde se trénuje život

Najít si přátele, povídat si s nimi, oslovit dívku, která se vám líbí, jít na pracovní pohovor, nebo si třeba jen uvařit jídlo. Pro většinu lidí jsou to prakticky normální záležitosti různého stupně...

9. srpna 2025  9:11

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:45

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:30,  aktualizováno  17:27

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

8. srpna 2025  15:47,  aktualizováno  16:07

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.