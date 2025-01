Muže viní z rabování v zatopeném Bohumíně, k soudu bez omluvy nepřišel

Podle obžaloby muž z Bohumína v úterý 17. září, tedy v době vrcholící povodně, vzal ze společných prostor zatopeného domu tři jízdní kola, která pak prodal.

Plánované soudní líčení se však dnes neuskutečnilo. „Obžalovaný se bohužel nedostavil, takže jednání se nemůže konat. Muž sice o líčení věděl, ale bez něj to dnes nepůjde, takže odročujeme,“ informoval soudce Kamil Babušek.

Zmínil, že pokud obžalovaný nedoručí omluvu a nebude dále komunikovat, bude nezbytné jeho zadržení a policejní doprovod k dalšímu líčení na začátku února.

Místo dvou roků hrozí až osm let vězení

Baudyšovi se totiž rovněž nedařilo doručit obsílku o konání soudu, nakonec se tak stalo díky policistům až den před jednáním. Z účasti na dnešním hlavním líčení se však obžalovaný neomluvil. Nevěděl o něm ani jeho úředně přidělený obhájce.

Za krádeže a legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí obžalovanému vězení od dvou do osmi let, pokud by kradl za běžných podmínek, činila by horní hranice sazby dva roky.

Muž podle spisu mezi druhou a čtvrtou hodinou v noci vnikl do společných prostor jednoho z domů a odtud ukradl tři jízdní kola. Nejprve si odnesl jedno, poté se vrátil pro další dvě. V té době však bylo město zaplavené řekou Odrou, ostatně na dvoře domu bylo v tu chvíli více než půl metru vody.

Když vlastníci kol zjistili, že jim je někdo ukradl, nahlásili to policistům. Ti pak místo pomáhání při povodních hledali a následně zadrželi muže, který se pohyboval městem a hledal, co dalšího by kde vzal.

Ke krádežím kol se přiznal. Byl v té době údajně na sociálních dávkách a nutně potřeboval peníze. Proto kola za více než padesát tisíc korun prodal, údajně za deset tisíc korun. Všechny bicykly se však podařilo najít a vrátit.

Podle dostupných informací se v Moravskoslezském kraji v souvislosti s povodněmi stalo devět trestných činů. Kromě Bohumína jde i o Ostravu, Opavu a Krnov.

Další pachatelé například kradli věci, které lidé vynesli z domů kvůli sušení, další nenechavci zase rabovali obchod nebo probírali hromady vyklizených věcí a hledali, co by se dalo ještě využít a případně zpeněžit. Stav nebezpečí v Moravskoslezském kraji skončil až polovině prosince.

20. září 2024