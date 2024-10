Silnice rozbité povodní se daří obnovovat rychle, na železnici to trvá déle

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nejdéle zůstane uzavřená trať z Opavy směrem na Kravaře. Tam je poškození závažné a bude vyžadovat investiční akci. Půjde o vybudování nového mostu a úpravu železničního tělesa tak, aby dokázalo vzdorovat dalším záplavám,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Správa železnic (SŽ) předpokládá, že vlaky by se na koleje mezi stanicemi Opava východ a Kravaře měly vrátit v polovině roku 2025. „Její obnova potrvá dlouho zejména kvůli silně poškozenému mostu přes řeku Opavu,“ vysvětlil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Kvůli škodám po povodních není v provozu dalších pět tras. Trať mezi Krnovem a Branticemi, jež vede dál do Bruntálu, se vrátí do provozu 26. listopadu.

Z Krnova na Jindřichov ve Slezsku vlaky opět vyjedou 2. prosince a z Krnova do Skrochovic, odkud už je sjízdná navazující část do Opavy, se cestující po kolejích dostanou od 15. prosince. Vlakové spojení z Osoblahy by mělo fungovat od půlky prosince.

Mimo provoz zůstává podemletá trať mezi Miloticemi nad Opavou a Vrbnem pod Pradědem. Tady termín zprovoznění není známý.

Na silnicích vrcholí opravy asfaltových vrstev v poničeném úseku I/45 mezi Novými Heřminovy a Branticemi. V obou směrech se otevře do konce týdne. „Termín souvisí s postupem prací. Věříme, že nejpozději o víkendu, práce pokračují plným tempem,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Podle plánu pokračuje i stavba provizorního mostu na silnici I/46 v Opavě. „Připravujeme nájezdové klíny a začaly práce na přeložkách inženýrských sítí,“ řekl Mazal s tím, že auta na most v Ratibořské ulici vyjedou zkraje listopadu.