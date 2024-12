Muž z Brantic vynášel rodinu ze zaplaveného domu. Vánoce stráví v pronájmu

16:00

Děti před velkou vodou do bezpečí nesl v náručí, manželku na zádech. Pavel a Pavlína Prejdovi z Brantic na Bruntálsku i jejich dvojčata Šimon a Jonáš poznali strach a beznaděj, ale už vědí, že společně zvládnou všechno. Dále však vysoušejí rozmáčený dům a zároveň s napětím čekají, co s ním udělají zimní mrazy. V novostavbě v červnu oslavili deset let svého života.