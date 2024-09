„Když bude špatně, odvezu děti.“ U Karviné místo slavností utíkají před povodní

Voda je kousek pod okrajem ochranného valu, který v obci na hranici s Polskem vznikl v roce 2011.

„Včera jen mrholilo, dnes to ale přišlo, silné lijáky, voda šla rychle nahoru. Jsme zvědaví, jestli ten náš val vydrží. Takovou vodu ještě nezažil. A jestli se to vylije u místního zámečku, bude to pohroma,“ popisovala místní obyvatelka Andrea Folterová.

Obec nabídla evakuaci dvěma částem Petrovic. „Jde o 40 domů, 150 lidí zhruba. Hladina Petrůvky je takových 30 čísel pod okrajem hráze. Věříme, že to ustojíme, ale předpověď není vůbec dobrá. Jen od včerejška tady spadlo 190 mm, do zítřka minimálně dalších 100 přibude,“ řekl v sobotu starosta Petrovic Marian Lebiedzik.

„Lidem jsme otevřeli kulturní dům, kde najdou veškerou pomoc. Přespat mohou v našem hotelovém domě, spíš se však evakuují ke svým příbuzným. Moc jich není, spíše jednotlivci. Vědí nicméně, co mohou čekat, povodně zažili už v roce 1997. Nikdo neriskuje. Zároveň jsme ale požádali policii, aby u nás zesílila v evakuovaných oblastech ostrahu. Lidi se bojí.“

Mám hodně zvířat, nemůžu odjet

Michal Trzaskalík bydlí nedaleko hráze. „Ano, Petrůvka je kousek od nás. Bydlím v části Pustky. Evakuují nás a část pod zámečkem. Během dopoledne šla hladina rychle nahoru. Během chvilky o metr, takže nás hasiči preventivně vyzvali, ať se evakuujeme,“ řekl Trzaskalík.

„Sousedi naproti už odjeli, ti měli v roce 1997 vodu v prvním patře. My jsme trochu výš. Mám hodně zvířat, nemůžu odjet. Čerpám ale vodu ze sklepa.“

Vývoje se v obci všichni obávají. „Hasiči říkali, že to nejhorší teprve přijde. Navíc se bojíme polské strany. Mají tam rybníky a když je problém, upouštějí samozřejmě. Když bude špatně, naložím večer děti a odvezu je. Já zůstanu, mám toho tady opravdu hodně co dělat a zajišťovat,“ sdělil Trzaskalík.

„Prognózy přitom pro nás vůbec nebyly špatné. Mělo pršet, to jo, ale takovou pohromu jsme tady mít neměli. Vodu ze sklepů čerpám víceméně každý rok, ale tohle je moc. Pro ten náš val je to i první taková zkouška.“

Andrea Folterová přiznává, že zrušené Jablkobraní využili jinak. „Když už jsme byli nastartovaní, tak vaříme hasičům. Vozíme jim jídlo do kulturáku. Co jsme vařili? Žebra, guláš, vaří jim i náš Český svaz žen. Vždyť se chudáci od včerejška nezastavili.“