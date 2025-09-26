„Rok je pryč a nic zrobené, že? “ vtipkuje starší žena z Bartošovy ulice. Kousek dál zůstaly po jednom ze zbořených domů základy, opuštěný bazén, polorozbořený plot a torzo zahrádky s rozkvetlou slunečnicí.
Severní část ostravské čtvrti, do které natekla při loňských povodních voda jako do vany a asi deset dnů tam stála, zdaleka není jako předtím.
„Lidé se ale snaží spravovat. Mnozí jdou až na krev,“ říká podnikatel ve stavebnictví Marek Trybula, z jehož moderní novostavby zůstaly po bahnité koupeli jen obvodové zdi. „Nastěhovali jsme se zpátky asi před měsícem. Ještě není všechno hotové a trochu jsme se zadlužili. Jít někam pryč je nereálné,“ říká muž unaveně.
To, co stát nabízel, nestálo za nic. Na jednom pozemku byla dokonce žaloba. Jiný měli v nájmu zahrádkáři. Lokality to byly takové, že by tam nikdo stavět nechtěl.