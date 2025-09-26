V pasti zátopové oblasti. Odejít odsud není reálné, říkají lidé zasažení povodněmi

Anna Fialová se svými psy u domu v Ostravě - Nové Vsi, kde voda před rokem dosahovala až k oknům. Podobně dopadla i pro záplavách v roce 1997. (25. září 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Petra Sasínová
  15:00
V ostravské čtvrti Nová Ves před rokem ještě stála povodňová voda. Dnes už některé domy září novými omítkami i střechami, mnohde se ještě staví. Neopravených domů, případně jen provizorně, je menšina. Vyznačují se šedí omítek i zahrad a zbytky povodňového nepořádku. Odejít odsud pryč je nereálné, shoduje se řada místních.

„Rok je pryč a nic zrobené, že? “ vtipkuje starší žena z Bartošovy ulice. Kousek dál zůstaly po jednom ze zbořených domů základy, opuštěný bazén, polorozbořený plot a torzo zahrádky s rozkvetlou slunečnicí.

Severní část ostravské čtvrti, do které natekla při loňských povodních voda jako do vany a asi deset dnů tam stála, zdaleka není jako předtím.

„Lidé se ale snaží spravovat. Mnozí jdou až na krev,“ říká podnikatel ve stavebnictví Marek Trybula, z jehož moderní novostavby zůstaly po bahnité koupeli jen obvodové zdi. „Nastěhovali jsme se zpátky asi před měsícem. Ještě není všechno hotové a trochu jsme se zadlužili. Jít někam pryč je nereálné,“ říká muž unaveně.

To, co stát nabízel, nestálo za nic. Na jednom pozemku byla dokonce žaloba. Jiný měli v nájmu zahrádkáři. Lokality to byly takové, že by tam nikdo stavět nechtěl.

Svatopluk Fiedorobyvatel Ostravy – Nové Vsi

V pasti zátopové oblasti. Odejít odsud není reálné, říkají lidé zasažení povodněmi

V ostravské čtvrti Nová Ves před rokem ještě stála povodňová voda. Dnes už některé domy září novými omítkami i střechami, mnohde se ještě staví. Neopravených domů, případně jen provizorně, je menšina. Odejít odsud pryč je nereálné, shoduje se řada místních.

26. září 2025

