Řeka Opava se mimo města a obce do původního koryta po povodni už nevrátí

  12:13
Řece Opavě se po zářijových povodních z roku 2024 na horním toku téměř nikde původní podoba nevrátí. Zatímco v obcích a městech poteče širším či jinak upraveným řečištěm, aby v krizových situacích pobrala více vody než dřív a tolik neškodila, mimo zástavbu tok zůstane divoký. Do přirozené podoby se vrátí i tam, kde už se bagrovalo.
Situace po extrémních srážkách v Moravskoslezském kraji. Podemletá železniční...

Situace po extrémních srážkách v Moravskoslezském kraji. Podemletá železniční trať od rozvodněné řeky Opavy mezi stanicemi Opava - zastávka a Malé Hoštice. (17. září 2024) | foto: ČTK

Rozvodněná řeka Opava ve Vrbnu pod Pradědem. Voda se rozlévá z břehů a bere...
Zbyl jen pláč. Žena skrývá slzy před svým domem v obci Zátor-Loučky, který...
Řeka Opava v Nových Heřminovech zatopila více než tři pětiny zástavby.
Na snímku Karlovice a řeka Opava (17. září 2024)
„Nejvíce takzvaných zelených zón je v povodí horní Opavy,“ uvedl Michal Krejčí z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Právě její odborníci stojí za vznikem studií o budoucích úpravách toků po povodni a zelené zóny jsou části, jež mají zůstat zcela bez zásahů.

Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové tyto úseky na Opavě a Opavici tvoří v součtu asi deset kilometrů toku.

„Tok se bude dál přirozeně vyvíjet a nebude upraven,“ konstatovala s tím, že správci takových toků do jejich vývoje mohou zasahovat jen minimálně, aby řeka mohla přirozeně měnit směr či sklon.

Na Bruntálsku jde například o úseky Opavy mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem, Karlovicemi a místní částí Široké Nivy Pocheň či mezi Pochní a Širokou Nivou.

Přírodní charakter se vrátí i tam, u kde už těžká technika zásahy provedla.„Na mnoha úsecích proběhly zabezpečovací práce jako probagrování koryt či zásahy do koryt související s opravou silnic a železnic,“ popsal Krejčí.

Přírodní procesy

Odhrnutí naplavenin ale podle něj narušilo přirozenou členitost koryta i přírodní procesy.

„Proto studie k obnově toků navrhuje opatření i do zelených úseků, aby umožnila jejich přirozený charakter a samovolný vývoj,“ uvedl Krejčí.

Úprava čeká třeba úsek mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem, kde bagry ještě před tím, než se o bezzásahových oblastech rozhodlo, vytvarovaly hráz z říčních nánosů kvůli sousedním kolejím.

Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí by dopravní stavby, jež tyto úseky lemují, měly zabezpečit opevněné svahy a náspy. „Zelená zóna by měla znamenat šetrnost v přístupu při opravách silnic a železnic vedoucích souběžně s vodním tokem.“

Individuálně se bude zvažovat i odstraňování zbylých povodňových nánosů z volné krajiny. „Pokud to není nezbytně nutné, nezasahujeme,“ upřesnila mluvčí povodí Vlčková.

19. září 2024

Povodně 2024

