Pomoc po povodních zpožďuje vleklá byrokracie. Někde na dotace stále čekají

Žaneta Motlová
  10:10
Opava dostala první peníze v červenci, Krnov tento týden, Bohumín a hejtmanství ještě čekají. Zhruba rok po povodni do Moravskoslezského kraje míří peníze z dotačního programu na obnovu obecního a krajského majetku Živel 1.
Členové samospráv poukazují na dlouhé čekání, pracovníci ministerstva pro místní rozvoj uvádějí, že hned po dodání podkladů peníze posílají. Proces prodlužuje administrativa, projektová příprava, hledání odborníků i soutěžení zhotovitelů.

„Dosud jsme podali dvě žádosti. První ve výši 575 milionů korun zahrnuje šedesát pět projektů a byla už schválena. Druhá žádost ve výši 57,5 milionu korun čeká na vydání schvalovacího dopisu ze strany ministerstva pro místní rozvoj,“ řekla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Doplnila, že prvních 75,5 milionu se na účtu města objevilo toto úterý. Peníze půjdou do oprav škol, bytů a nebytových prostor. Krnovští připravují ještě třetí žádost.

Opavská radnice dostala první peníze v červenci. „Čekáme na peníze u pěti z aktuálně podaných dvanácti projektů. Celkem žádáme o 87,07 milionů korun, proplatili nám 58,9 milionů,“ upřesnil mluvčí radnice Roman Konečný. Opava opravuje školy i infrastrukturu.

Postupně už čerpají peníze také zástupci ostravské Nové Vsi, kteří je žádali na obnovu budov i veřejných prostranství.

Krnovská nemocnice má nový urgentní příjem, přestavbu komplikovaly povodně

Hejtmanství chce dotaci především na infrastrukturu, například obnovu mostů. Předložilo 76 žádostí.

„Podporu dostaneme, vyplacení prvních peněz nyní čeká na předložení smluv se zhotoviteli konkrétních oprav. To limituje dokončování projektové a inženýrské činnosti ze strany Moravskoslezského kraje a Správy silnic Moravskoslezského kraje,“ sdělila Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení kraje.

Upozornila tak na administrativní proces, který každá samospráva musí zdolat. Od podkladů k žádosti přes projektovou přípravu až po posudky a povolovací procesy. „Často narážíme na nedostatečnou kapacitu na straně projektantů, druhým úskalím je dosažení povolení ze strany dotčených orgánů podle současné legislativy.“

A dál čekají i Bohumíňané. Žádali o třináct milionů na více než dvacítku projektů od obnovy škol, chodníků a cyklostezek po opravy v nemocnici.

První povodně, potom další výdaje

„Zatím jsme finance neobdrželi. Po roce jsme ve fázi, kdy víme, že pro Bohumín je rezervováno třináct milionů korun, takže teď vstupujeme do závěrečné administrativní fáze, kdy budeme ministerstvu dokládat potřebné faktury a snad se poté i dočkáme výplaty peněz,“ řekla mluvčí města Lucie Špačková.

Některé samosprávy kvůli tomu, že opravy prozatím hradily ze svého, nemají na jiné výdaje. „Odkládáme opravy nevyplaveného bytového fondu, neuskutečníme veřejné osvětlení v Zahradě smyslů nebo projektovou dokumentaci na kruhový objezd u nově vzniklého obchodního centra,“ zmínila krnovská mluvčí Círová.

Zástupci Opavy pozastavili vznik rodinného parku. Hejtmanství si vezme úvěr. „Kraj bude muset vzhledem k potřebě dofinancování povodňových škod přijmout v následujících letech investiční úvěr na ostatní významné strategické projekty, u kterých je dokončena projektová příprava,“ upřesnila Chlebounová.

V pasti zátopové oblasti. Odejít odsud není reálné, říkají lidé zasažení povodněmi

Petr Waleczko z ministerstva pro místní rozvoj uvedl, že z Moravskoslezského kraje už přišlo téměř 300 žádostí za čtyři miliardy korun. Z těch je zatím 242 doporučeno k uhrazení. A první stamiliony ministerstvo vyplatilo.

„Na Moravskoslezský kraj připadá již vyplacených tři sta devět milionů korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace má padesát sedm projektů s požadovanou částkou téměř 915 milionů korun,“ uvedl Waleczko.

Dodal, že řada projektů se uskuteční až příští rok a v dalších letech, takže rezort zatím nezná cenu. „Od doby, kdy obdržíme všechny podklady, odesíláme peníze maximálně do čtyř týdnů. Zpravidla ještě dříve, než dorazí první faktura od dodavatele.“

Podávat žádosti o peníze na obnovu po povodni mohou samosprávy do konce roku. Vláda tento týden schválila, že projekty se mohou uskutečnit až do roku 2033 místo dosavadního roku 2029.

9. října 2024

Povodně 2024

10. října 2025  10:10

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.