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Nové poldry pomůžou okolí Ostravy, ochrání před vodou Klimkovice i Polanku

Petra Sasínová
  6:42

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U Klimkovic už roste suchý poldr na potoku Rakovec, který ochrání Klimkovice i Polanku nad Odrou. | foto: FB Klimkovice +

Povodně v roce 2024 uspíšily přípravu malých vodních nádrží na přítocích Odry, které zaměstnanci Povodí Odry plánovali skoro dvacet let. Stavba nádrže Rakovec na stejnojmenném potoce v Klimkovicích, která má chránit zástavbu ve městě i v sousední ostravské části Polanka nad Odrou a přispět ke zpomalení povodňové vlny v Odře, je v plném proudu.

„Aktuálně probíhají stavební práce na železobetonových konstrukcích sdruženého objektu. Dělníci dělají výztuž, bednění a betonáž dilatačních bloků. Pokročily i práce kolem samotné hráze,“ shrnula mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Rozpočet je 47 milionů korun a stavba, která má zachytit přes 70 tisíc kubíků vody, by měla být hotová do konce příštího roku. Hráz bude vysoká 8,5 metru a široká 133 metrů.

Extrémní povodně 2024

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„V důsledku toho, co se stalo v září 2024, jsme zrychlili také přípravu malé vodní nádrže Polančice, která je svým objemem už docela robustní a hodně pomůže. Při přívalových deštích bude schopna zachytit asi dvě stě deset tisíc kubíků vody,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak. Zdůraznil, že obě stavby jsou velmi důležité i pro snížení, a hlavně zpomalení odtoku do Odry.

V Ostravě prostor na ochranu není

Ostravský náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč uvedl, že v samotném městě není prostor, kde by bylo možné nechat povodňovou vodu rozlít, proto je důležité hledat možnosti už před přítokem řek do Ostravy. „Vedení města řešilo konkrétně Rakovec asi deset let, dokonce jsme předchozímu vedení Povodí Odry nabízeli šest milionů na vypořádání majetkového fondu. Jsem rád, že stavba konečně běží,“ řekl Boháč.

Na dlouhých přípravách měli podíl i zastupitelé Klimkovic, kteří vyjadřovali pochybnosti, zda bude nádrž pro město dostatečně přínosná. Zdráhali se prodat státnímu podniku potřebné pozemky. „Klimkovičtí zastupitelé měli největší obavy, že když se zvýší ochrana Polančice, začnou se stavět kolem toku domy a vlastně se sníží rozlivové poměry potoka,“ líčil starosta Klimkovic Jaroslav Varga.

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Asi v roce 2015 vedení radnice pozemky prodalo a zaneslo stavbu poldru do územního plánu. Při komplexních pozemkových úpravách to zásadně zkomplikovalo slíbenou opravu zničeného rybníka, který mělo městu v rámci stavby dálnice opravit Ředitelství silnic a dálnic.

„Když jsme umožnili stavbu poldru, nemohli jsme se dostat na rybník. Jako starosta jsem začal tlačil na Povodí Odry, ať buď začne stavět nádrž, anebo nás pustí na ten rybník,“ popisoval letité komplikace Varga. Poldr Rakovec podle něj Klimkovicím pomůže, ale ještě větší význam bude mít malá vodní nádrž Polančice, která má stát do několika let kousek dál přes kopec.

Stavby se řeší už dvacet let

Klimkovicemi protéká Rakovec i Polančice, k tomu dva bezejmenné potoky. Soutok na hranici Klimkovic a Polanky nad Odrou bývá při povodních kritickým místem. „Ty poldry mají za úkol nechat bezejmenné potůčky odtéct a zbrzdit vodu na Polančici a Rakovci,“ shrnul Varga. Připomenul, že Povodí Odry zahrnulo tyto stavby do plánovaných protipovodňových projektů po katastrofálních záplavách v roce 1997.

Potvrdil to starosta Polanky nad Odrou Pavel Bochnia. „Celá záležitost se řeší v podstatě dvacet let. Priority se však měnily. Jedná se rozhodně o soubor opatření, která budou mít pro Polanku velký význam,“ řekl Bochnia.

U Klimkovic už roste suchý poldr na potoku Rakovec, který ochrání Klimkovice i Polanku nad Odrou.
U Klimkovic už roste suchý poldr na potoku Rakovec, který ochrání Klimkovice i Polanku nad Odrou.
U Klimkovic už roste suchý poldr na potoku Rakovec, který ochrání Klimkovice i Polanku nad Odrou.
U Klimkovic už roste suchý poldr na potoku Rakovec, který ochrání Klimkovice i Polanku nad Odrou.
4 fotografie

Poslední povodeň zatopila v Polance podobně jako v Klimkovicích i rodinné domky. Některé lokality městské části hasiči evakuovali. Projekt stavby nádrže Polančice za téměř 90 milionů korun zahrnuje rovněž úpravy potoka Polančice a jeho přítoků. Lokalita má získat ochranu odpovídající stoleté vodě.

Nejvýznamnější suché poldry zatím pracovníci Povodí Odry vybudovali na horním toku Opavy a jejích přítocích. Největší je nádrž Jelení nad Karlovicemi, která při záplavách v roce 2024 vesnici ochránila.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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