Zadržet vodu je priorita. Povodí Odry plánuje zmírnění dopadu klimatické změny

Podobné aktivity vyvíjí v Moravskoslezském kraji také Lesy ČR, které jsou na mnoha místech správci horních toků potoků a říček.
V současnosti pomáhá mírnit následky sucha v regionu robustní systém údolních vodních nádrží, mezi něž patří Šance, Kružberk, Slezská Harta či Žermanice.
„Tyto nádrže dokážou v době sucha nadlepšit průtoky vodních toků pod nimi. Daří se tak zajistit dostatek vody v řekách a zachovat příznivé podmínky pro vodní organismy a ryby,“ přiblížil generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.
„I kdyby sucho pokračovalo až do listopadu, kapacita těchto nádrží je dostatečná, aby nedošlo k ohrožení dodávek vody pro obyvatele či průmysl,“ podotkl technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.
Státní podnik chce být do budoucna na projevy klimatické změny, ať už sucho, či extrémní srážky a povodně, připraven ještě lépe. Proto připravuje opatření, která pomohou zadržovat vodu v krajině, zlepší odolnost území a ochrání před povodněmi.
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„Jedním z významných adaptačních nástrojů jsou malé vodní nádrže, které umožňují zadržovat vodu a podle potřeby ji postupně uvolňovat. Na ně navazují přírodě blízké prvky v jejich zátopách, například tůně a mokřady, jež přispívají nejen k zmírnění dopadů extrémních hydrologických situací, ale také ke zvyšování ekologické stability krajiny, podpoře biodiverzity a lepšímu hospodaření s vodou,“ uvedl Janoviak.
V plánu jsou rovněž větší nové vodní nádrže, konkrétně na Odře ve Spálově, na Lomné v Horní Lomné, na Opavsku ve Spáleném a v povodí Luhy v Rybníku. Nová opatření vznikají už v rámci probíhajících oprav škod po povodni v roce 2024.
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„Kde to lze, snažíme se doplnit tyto opravy přírodě blízkými protipovodňovými prvky. Necháváme například prostor pro přirozené rozlivy, což se stalo u právě dokončované revitalizace Ondřejnice,“ řekl Skokan.
U Ondřejnice tak došlo k odstranění hrází a podélného opevnění toku, jenž se nyní může volně rozlévat na okolní zemědělské pozemky. Přírodě blízké opatření navíc znamenalo úsporu.
Lesy ČR: Tisíce mokřadů a tůní
Před povodní plánované náklady 38 milionů korun se nakonec smrskly na úpravy za 1,5 milionu korun. Ke snížení nákladů v tomto případě pomohla samotná povodeň, která značnou část plánovaných prací udělala sama.
„Samozřejmě takováto opatření je jednodušší dělat v extravilánu obcí, kde je na to prostor, v obcích samotných jde především o technická opatření,“ dodal Skokan.
Podobné plány mají také Lesy ČR, jež v rámci povodí Odry spravují velkou část horních partií vodních toků. „Už od roku 2019 máme program Vracíme vodu lesu, jehož cílem jsou opatření na zadržení vody v krajině,“ nastínil Pavel Němčanský z Lesů ČR, který je vedoucím správy toků pro oblast Povodí Odry.
V plánu jsou v rámci celé republiky tisíce tůní, mokřadů, retenčních nádrž a dalších opatření.
V současnosti se ale lesníci soustřeďují na obnovu popovodňových škod, týká se to třeba Střední Opavy ve Vrbně pod Pradědem, Komorského potoka v Holčovicích či Kobylího potoka v Karlovicích na Bruntálsku.