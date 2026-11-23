„Práce začaly v Kostelci, kde stavbaři budují sjezdy k řece a na břehy navážejí lomový kámen,“ popsala mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Obnova se týká toku Opavy od ústí Jeleního potoka v krnovské místní části Kostelec až po soutok s Opavicí v Krnově.
Opevnění břehů řeky Opavy povodeň v Krnově kompletně rozrušila, rozmělnila a odplavila. „Opravíme břehové opevnění do původních parametrů, jedná se převážně o konstrukce z lomového kamene,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.
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V Kostelci se například počítá s obnovou zborcené ochranné zídky z kamenobloků a také v dalších částech toku stavbaři obnoví opevnění, opěrné zdi a dlažbu z lomového kamene, upraví terén, svahy bez opevnění zavezou vhodnou hlínou a zatravní.
Pracovat budou rok. „Termín dokončení stavby je v listopadu 2027,“ dodala Vlčková s tím, že náklady čítají 27,6 milionu korun.
Příští rok by také měla začít vznikat dokumentace pro stavební povolení na protipovodňová opatření v Krnově. Ta se právě pro úsek Kostelec a Krnov-město projektují.
Jejich součástí budou protipovodňové železobetonové zdi, odsazené zemní hráze, zvýšení současných ochranných prvků a zdí, přestavba jezu u kina Mír či demolice a vznik nových mostů v ulicích Sokolovská a U Jatek.
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Zahájení stavby nových opatření se odhaduje na rok 2029, ukončení o čtyři roky později. Krnov se připojí úpravami, díky nimž řeka zůstane přístupná lidem. V její blízkosti město vybuduje pobytové plochy, infrastrukturu pro pěší a cyklisty a naváže ji na městský park.
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22. října 2024