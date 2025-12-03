Vylije se zas. A co dál? Architekt Opavy líčí tři scénáře osudu sídliště v nivě řeky

Petr Stanjura, hlavní architekt města Opavy | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Žaneta Motlová
  13:00
Dvanáct tisíc lidí žijících na místě, které od nepaměti trápí povodně. Opavské sídliště Kateřinky, vůbec největší sídlištní zástavba ve městě, stojí přímo na nivě řeky Opavy. Hlavní architekt města Petr Stanjura navrhl tři varianty jeho budoucnosti. „Je to pokus o otevření diskuse. Je až s podivem, že lidé věří, že povodeň už znova nepřijde. Nebo ne v dohledné době,“ říká.

Zranitelnost kateřinského sídliště v Opavě ukázala už povodeň v roce 1997. Ta loňská celou oblast zasáhla ještě vážněji, když voda do sídliště pronikla ze dvou směrů – z koryta i zpětným vzdutím a bočními průtoky v místech někdejších ramen a náhonů.

Jak příště ohrožení a evakuaci tisíců lidí zabránit? Hlavní architekt města Opavy Petr Stanjura navrhl tři scénáře – od ochrany stávající zástavby až po radikální přeměnu celých Kateřinek. „Změna klimatu je tady. Co příště? Řeka se vylije znovu. Doba, kdy bude nutné o změnách uvažovat, postupně nazraje,“ přemýšlí o dlouhodobé perspektivě tamní zástavby Stanjura.

Je až s podivem, že lidé věří, že to už znova nepřijde. Nebo že to nepřijde v dohledné době. Město by v tom mělo být zodpovědné.

Vylije se zas. A co dál? Architekt Opavy líčí tři scénáře osudu sídliště v nivě řeky

