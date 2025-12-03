Zranitelnost kateřinského sídliště v Opavě ukázala už povodeň v roce 1997. Ta loňská celou oblast zasáhla ještě vážněji, když voda do sídliště pronikla ze dvou směrů – z koryta i zpětným vzdutím a bočními průtoky v místech někdejších ramen a náhonů.
Jak příště ohrožení a evakuaci tisíců lidí zabránit? Hlavní architekt města Opavy Petr Stanjura navrhl tři scénáře – od ochrany stávající zástavby až po radikální přeměnu celých Kateřinek. „Změna klimatu je tady. Co příště? Řeka se vylije znovu. Doba, kdy bude nutné o změnách uvažovat, postupně nazraje,“ přemýšlí o dlouhodobé perspektivě tamní zástavby Stanjura.
Je až s podivem, že lidé věří, že to už znova nepřijde. Nebo že to nepřijde v dohledné době. Město by v tom mělo být zodpovědné.