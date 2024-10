Pozor na záplavy, říkal už první architekt Opavy o místě, kde vyrostlo sídliště

A to i přesto, že by město do budoucna před velkou vodou mohla chránit přehrada Nové Heřminovy.

„Postavit by se přehrada měla, dokonce původní varianta, ale to neznamená, že v zátopových oblastech nás nečeká reflexe a realizace dalších opatření. Možná dokonce přehodnocení rozvoje našeho města. Komunisté lokalizovali největší sídliště v Opavě do inundační zóny, o které psal už první městský architekt Eduard Labitzky před 135 lety,“ připomněl Stanjura.

Zároveň zveřejnil část přednášky hlavního městského inženýra Labitzkého k rozšíření Opavy z 20. února 1889. V té Labitzky uvedl, že zahrnutí oblasti u řeky Opavy od městského parku k ratibořskému předměstí do plánu na rozšíření města je sporné.