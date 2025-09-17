Tah Opavou znovu uzavřen. Silničáři začali likvidovat provizorní most

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic v pondělí začali s demontáží provizorního mostu v opavské Ratibořské ulici. Původní most nevratně před rokem poškodila povodeň. Dočasná konstrukce od listopadu zajišťovala spojení na vytížené dopravní tepně.
Řeku Opavu řidiči na jedné z nejvytíženějších dopravních tepen ve městě přejížděli po mostním provizoriu a nový most vzniká vedle. Na finální místo jej stavbaři přesunou na podzim.

Stará mostní konstrukce pod tlakem velké vody přišla o svou statiku. „Na jejím místě vznikne nový most s životností sto let. Stavba za padesát pět milionů korun má odolat i více než stoleté vodě,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Ratibořská ulice bude do listopadu uzavřená. „Jsme tady v naprosto klíčovém a pro Opavu také kritickém okamžiku. V blízkosti mostního provizoria už máme připravenou železobetonovou mostovku, kterou přesuneme na místo,“ uvedl Rýdl.

Na vybetonování mostovky nového mostu podle něj stavbaři spotřebovali 580 metrů krychlových betonu, její váha je 1 800 tun.

Stavba začala v polovině června. Práce by měly trvat 150 dnů, od listopadu by měl fungovat nový most.

Opavský primátor Tomáš Navrátil podotkl, že původně měla být silnice, po které projede 19 tisíc automobilů za den, uzavřená na osm měsíců. Městu se však s Ředitelstvím silnic a dálnic a vybranou firmou podařilo najít technologii, která umožnila vybudování nové mostovky v sousedství provizoria a provoz v Ratibořské ulici tak byl zachován.

„Dopadu na dopravu se sice nevyhneme, ale výsledkem bude nový, vyšší a odolnější most, který má sloužit další desítky let,“ doplnil Navrátil.

