Likvidovat požár skládky jel i buldozer, v kraji jich jsou po povodních desítky

Pro samosprávy je to časovaná bomba, kvůli riziku požáru, ale i zápachu či ekologické hrozbě.

Situaci navíc komplikují lidé, které povodeň nepostihla, ale odpadu se odvozem do zasažených oblastí zbavují také.

„Kvůli velkému množství uloženého odpadu musela při požáru zasahovat i těžká technika. Řidiči s pomocí pásového a kolového rypadla a buldozeru skládku rozhrabávali a hasiči ji postupně hasili,“ popsala náročnou akci v Branticích mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová. Skládka tam zasahuje plochu třicet krát třicet metrů.

Co oheň způsobilo, hasiči nevědí. „Je tam množství různorodého materiálu. Odpad všeho druhu, věci, které lidé měli doma. Zatím to nejsme schopni určit,“ řekla Langerová. Jde o první takový požár v kraji.

Brantice povodeň zasáhla drtivou silou, zničila domy, silnice i veškeré sítě.

„Obec čistíme těžkou technikou a zakládáme místa pro dočasné skládkování na to obrovské množství materiálu,“ popsal týden po pohromě starosta Daniel Říha.

Odpad zaplnil i kasárna

Odpady drtí všechny zasažené lokality. Opava už zavřela Dukelská kasárna, která jsou už plná odpadu.

Ten teď míří do bývalých silážních jam. „Nikdo neví, co všechno mezi těmi desítkami tisíc tun je. Jde nejen o riziko požáru, ale i zápach, prašnost. Pracujeme na tom, aby se z města dostal co nejrychleji,“ řekl mluvčí opavské radnice Roman Konečný. Totéž řeší i Krnov a Bohumín.

Situaci ztěžují lidé, jež voda nezasáhla. „Začali do postižených oblastí navážet třeba stavební suť,“ popsal Konečný.

Zneužívání situace hlásí i Bohumínští. „Lidé přidávají na hromady staré věci, které voda neponičila, ale jim se už nehodí,“ vylíčila mluvčí Jana Končítková.

20. září 2024