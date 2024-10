Krnov získá ochranu dřív. Kromě Opavy se pustí i do úprav Opavice

Postup prací včetně termínů zahájení staveb obstará memorandum, které vzniká mezi městem Krnov, ministerstvem zemědělství a Povodím Odry.

„Už příští rok se bude pokračovat v projektování opatření na řece Opavě v Krnově, urychlit by se měla i následná realizace. Původně s tím stát v následujících čtyřech letech vůbec nepočítal, do roku 2029 se nemělo pokračovat,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na opatření, jako je zkapacitnění koryta řeky, přebudování dvou mostů či vznik protipovodňových zdí, je už rozpracovaná. Týká se zhruba sedmikilometrového úseku řeky Opavy v Krnově, budovat se bude v etapách.

S ochranou města se propojí i projekt Krnova Řeka ve městě. Ten počítá s přírodě blízkými kroky, jež vedle protipovodňových akcentují i společenské a rekreační využití okolí řeky a řeší přibližně tříkilometrový úsek od soutoku řeky Opavy s Opavicí až po ulici Na Ostrově. Investorsky se na této části bude podílet město Krnov.

Krnovská radnice už zpracovala základ memoranda, jehož finální podobu a hlavně harmonogram jednotlivých kroků bude ladit s Povodím Odry.

„Očekáváme, že protipovodňová opatření v Krnově budou realizována dříve než přehrada Nové Heřminovy, nejpozději pak současně s přehradou,“ řekl Hradil.

Povodí Odry se zatím ke konkrétním termínům nechce vyjadřovat. „Počkáme na dohodu v rámci memoranda,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že studii Řeka ve městě Krnov se státním podnikem konzultoval už v době jejího vzniku a neměl by v propojení s opatřeními nastat problém.

Dodala, že plánované stavby budou město proti velké vodě chránit až po vzniku přehrady. „Všechna opatření jsou navrhovaná a vypočítaná na tlumicí efekt této vodní nádrže.“

Je třeba jednat i s Polskem

Dokument bude trojstrannou dohodou mezi městem, Povodím Odry a státem. „Rád bych jej měl k dispozici do konce listopadu, abychom ještě do konce roku memorandum podepsali. Nebude to papír pro papír. Bude jasně obsahovat harmonogram, který bude závazný pro stát a Povodí Odry i pro město,“ komentoval ministr zemědělství Marek Výborný.

Ten zároveň uvedl, že jedním z bodů dokumentu bude také koncept protipovodňových opatření na řece Opavici. Ještě ale bez konkrétních termínů, zatím neexistuje žádný projekt ani studie, kudy se v jejím případě vydat.

„Tam jsme úplně na začátku, ale je potřeba se i na to soustředit. Masivní přítok vody z Opavice a Opavy se v Krnově potkal, došlo ke zpětnému vzedmutí a ta voda zůstala v Krnově,“ dodal ministr s tím, že vzhledem k tomu, že Opavice je hraničním tokem a jejím středem vede státní hranice s Polskem, bude potřeba jednat s představiteli této země.

Šárka Vlčková dodala, že než začnou vznikat první návrhy ochrany na Opavici, je potřeba počkat na vyhodnocení letošní povodně.

„Vyhodnocení právě provádí Český hydrometeorologický ústav. Tato data se pak budou dál zkoumat a počítat možná opatření.“

Podle starosty Hradila je Opavici nutné zkrotit nejen kvůli letošní mimořádně velké záplavě, ale i kvůli rozsahem menším povodním, které se pravidelně opakují.

„Naposledy zatopila v roce 2017 okolní sklepy a například fotbalové hřiště v části Chomýž. Už tehdy jsem upozorňoval na to, že Opavice průběžně hrozí i menšími povodněmi,“ popsal Hradil s tím, že město se tehdy také dohodlo s Lesy ČR na vyčištění koryta potoka Hůrka, který do Opavice vtéká, a u téhož potoka vybudovalo odvodňovací kanál.

16. září 2024