Lesníci na Moravě opravili po povodni koryta potoků, lesní cesty i mostky

Rok po povodních ze září roku 2024 zaměstnanci Lesů ČR obnovují koryta toků i lesní cesty na severní i střední Moravě. Investice tam už přesáhly 170 milionů korun. Lesníci napravovali škody po velké vodě v lesích, které mají ve správě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. A práce tam stále pokračují.
Mostek s korytem potoka Tisová u Holčovic na Jesenicku, který je ve správě Lesů ČR, na snímku po povodni v září roku 2024.

Mostek s korytem potoka Tisová u Holčovic na Jesenicku, který je ve správě Lesů ČR, na snímku po povodni v září roku 2024. | foto: Lesy ČR

Mostek s korytem potoka Tisová u Holčovic na Jesenicku, který je ve správě Lesů ČR, už je opravený – podzim 2025.
Lesy ČR darují vytopeným domácnostem na severní Moravě zdarma palivové dříví....
Lesy ČR darují vytopeným domácnostem na severní Moravě zdarma palivové dříví....
Lesy ČR darují vytopeným domácnostem na severní Moravě zdarma palivové dříví....
Po loňské povodni sčítali škody Lesů ČR zejména vodohospodáři, kteří spravují drobné vodní toky a malé nádrže, i lesníci.

„Z celkových 3,125 miliardy korun bylo 2,9 miliardy korun ve vodním hospodářství a 225 milionů korun v lesích,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Povodně způsobily rozsáhlé škody zejména v horských a podhorských oblastech, zvláště na Jesenicku, Frýdecko-Místecku, v Rudě nad Moravou a v Loučné nad Desnou, tedy na území v povodí řek Odry a částečně i Moravy.

Mostek s korytem potoka Tisová u Holčovic na Jesenicku, který je ve správě Lesů ČR, na snímku po povodni v září roku 2024.
Mostek s korytem potoka Tisová u Holčovic na Jesenicku, který je ve správě Lesů ČR, už je opravený – podzim 2025.
Lesy ČR darují vytopeným domácnostem na severní Moravě zdarma palivové dříví. Celkem jde o objem dřeva za 3,5 milionu korun.
Lesy ČR darují vytopeným domácnostem na severní Moravě zdarma palivové dříví. Celkem jde o objem dřeva za 3,5 milionu korun.
„Loni jsme provedli 615 prohlídek toků a akutní zásah byl nutný na 197 z nich. Náklady podniku na okamžité zabezpečovací práce přesáhly 113 milionů korun a na lesních cestách, bez nichž často nejsou toky přístupné, pak 60 milionů korun,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

„V úsilí chránit obyvatele a stabilizovat vodní toky kombinací technických i přírodě blízkých opatření pokračujeme, i když většina prací není na první pohled vidět,“ doplnil Šafařík.

Velké škody

I podle lesníků byly škody loňské povodně nejrozsáhlejší od roku 1997. „Vodohospodáři z Lesů ČR se nejprve soustředili na ochranu obyvatel a jejich majetku. Letos na vodních tocích zahájili nebo zahájí 59 staveb a připravují 84 projektů s padesátimilionovými investicemi,“ poznamenala mluvčí podniku.

Další ohnisko žloutenky v Ostravě. Zdravotníci naočkovali 240 lidí v obvodu Jih

„V příštím roce počítáme v obou postižených regionech s obnovou majetku za 300 milionů korun a do roku 2035 pak s investicemi přesahujícími 2,7 miliardy korun,“ uvedl Šafařík.

Obnovu koryt toků i cest konzultují vodohospodáři z Lesů ČR se zástupci obcí a měst i řady institucí.

„Kde plánujeme úpravu a musíme zajistit přístup do koryt, oslovujeme vlastníky pozemků. Tempo obnovy výrazně ovlivňují majetkoprávní vztahy, ochrana přírody a délka povolovacích procesů,“ dodal Tomáš Hofmeister, vedoucí podnikového Oboru vodního hospodářství s tím, že nelze vyhovět všem požadavkům.

Škody po povodních sčítají i Lesy ČR, přesahují zatím 200 milionů korun

„Děkujeme obcím i občanům za spolupráci a trpělivost. Obnova poškozené krajiny je běh na dlouhou trať,“ upozornil generální ředitel.

27. září 2024
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
