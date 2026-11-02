Policisté vytrasovali pohyb podnapilého poškozeného pomocí městských kamer a následně obvinili dva šestadvacetileté cizince z výtržnictví.
„Policisté z centra Ostravy přijali oznámení od muže cizí státní příslušnosti, který uvedl, že byl 12. září 2026 v noční době napaden neznámými muži. Dále uvedl, že do Ostravy přicestoval z Polska za účelem charitativní cesty na speciálním jízdním kole, přičemž se měl v centru metropole ubytovat,“ přiblížila případ policejní mluvčí Eva Michalíková.
Vzhledem k tomu, že napadený krajské město neznal, a také protože byl pod vlivem alkoholu, museli jeho pohyb doložit na městském kamerovém systému.
|
Poláka na charitativní jízdě zbili v Ostravě. Zřejmě krajané kvůli „ukrajinské“ hučce
„Na základě vyhodnocených záznamů se ukázalo, že skutečně došlo k jeho napadení dvěma neznámými muži na křižovatce ulic Poděbradova a Švabinského. Kriminalisté díky operativní činnosti ustanovili totožnost obou aktérů,“ popsala mluvčí.
Popíjeli až do rána
Poškozený cizinec navštívil noční podnik, ve kterém se seznámil se dvěma muži – také cizinci, zdůraznila mluvčí.
„Měli popíjet alkohol a kolem páté hodiny ranní, po zavření klubu, společně odejít ven na ulici. Ze začátku si měli povídat, nakonec však diskuse měla sklouznout do slovního konfliktu,“ naznačila Michalíková.
Příčinou byly údajné narážky na matku jednoho z útočníků, což je rozčílilo. „Hádka vygradovala až do fyzického napadení poškozeného, na kterého měli nakonec zaútočit. Napadený pětatřicetiletý muž se nechal téhož dne v odpoledních hodinách jednorázově v nemocničním zařízení ošetřit,“ řekla Michalíková
Policisté zahájili trestní stíhání a obvinili dva muže ve věku 26 let z trestného činu výtržnictví.
„Jednalo se o cizince ze sousedního státu. Obvinění s kriminalisty spolupracovali a ke svému jednání se doznali. Vzhledem k tomu, že jeden z nich byl již za stejný skutek v minulosti odsouzen, hrozí mu trest odnětí svobody až na tři roky. Druhému obviněnému hrozí pobyt za mřížemi až na dva roky,“ dodala mluvčí.