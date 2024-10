Potrubí odnesla povodeň, bez plynu stále zůstávají některé obce na Bruntálsku

Mezi nejpostiženější moravskoslezské obce patří Holčovice na Bruntálsku, to se týká i připojení k plynu. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

„Jedná se o největší poškození plynovodní infrastruktury, které jsme kdy zaznamenali. Voda vytrhala velké množství plynovodních přípojek, sesuvy půdy obnažily a zpřetrhaly velkou část potrubí pod zemí. Ničivé povodně vyřadily z provozu 278 kilometrů potrubí a dalších 374 kilometrů musíme mimořádně zkontrolovat,“ shrnul škody Petr Koutný, ředitel provozu sítě společnosti GasNet, která se stará o plynárenskou síť na většině území Česka včetně severní Moravy a Slezska.

„Voda strhla a odnesla zejména potrubí, které bylo uloženo v blízkosti břehů. Jinde povodně odnesly potrubí společně s chodníkem nebo silnicí, pod níž vedlo,“ přiblížil rozsah poškození regionální mluvčí GasNetu Tomáš Pernis.

Například v Jeseníku voda zničila všechny nadzemní přechody plynovodů vedoucí nad řekami kromě jednoho.

„Jinde potrubí zůstalo, ale obnažily ho například sesuvy půdy. Na několika místech došlo k vytržení plynovodních přípojek ze země. Někde bylo nutné před opětovným spuštěním odčerpávat vodu z potrubí,“ pokračoval mluvčí Pernis v popisu plošné devastace.

V nejhůře postižených místech zůstaly od plynu odříznuté celé obce. V Moravskoslezském kraji se to týkalo například Chomýže u Krnova, místní části Vrbna pod Pradědem Mnichova a dále Holčovic a Hynčic na Bruntálsku. Právě v posledně dvou jmenovaných je situace nejhorší.

„Jsou to místa, kde došlo u některých úseků plynovodní distribuční sítě k totálnímu zničení a plynovody tady znovu aktuálně stavíme,“ uvedl Pernis.

„Hynčice zůstaly od plynu odříznuté úplně. Leží kolem řeky, takže kde vedly sítě kolem vody, tam je povodeň vzala. Voda podemlela i silnice. Pokud byl plynovod položený u cesty, tak je často taky pryč,“ uvedla Jana Murová, starostka Města Albrechtice, pod které Hynčice spadají.

Podle jejích slov jsou pracovníci GasNetu v terénu už dva týdny a snaží se připojení obnovit. „Jsou poměrně rychlí, podařilo se jim přivést znovu plyn k prvním domům,“ řekla starostka.

Někde nezůstalo po potrubí ani stopy

Do konce příštího týdne by pak měly být přivedeny plynové přípojky ke všem zbývajícím domům, vždy jen k hlavnímu uzávěru plynu. „Odtud si budou muset lidé napojení zajistit sami,“ podotkla Murová.

Místní obyvatelé však potřebují topit už nyní. Kvůli chladným nocím i vysoušení zaplavených domů. „Většině nezbývá jiná možnost, než zapojit přímotopy. Kdo má ještě kotel na tuhá paliva, topí kotlem. Ale hodně lidem voda zatopila i tyto kotle,“ sdělila starostka.

V sousedních Holčovicích byla na plyn připojena zhruba polovina domácností. V některých částech obce ale nezůstalo po potrubí ani stopy. „Intenzivně řešíme s plynaři, kteří vyčíslili škodu na tři a půl milionu korun, možnosti provizorního napojení,“ popsal holčovický starosta Martin Hradil. Tamní hasiči se snaží pomoci tím, že řežou naplavené dříví a rozvážejí je do domácností, aby měly čím topit.

Bez připojení k plynu zůstávaly obce Holčovice a Hynčice na Bruntálsku. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Šéfové GasNetu, aby opravy zrychlili, přizvali i pracovníky z krajů, které povodně nepostihly. „K dnešnímu dni se nám podařilo obnovit dodávky do sedmdesáti pěti procent odběrných míst. Dodávky v plném rozsahu jsme už obnovili pro obce Zátor, Zlaté Hory, Velká Kraš, Vrbno pod Pradědem nebo Chomýž u Krnova,“ informoval Tomáš Pernis.

S ohledem na počasí je teď prioritou dostat plyn co nejdříve k lidem. „Kde to umožní technický stav sítě, nasadíme náhradní zásobování z cisterny se stlačeným nebo zkapalněným plynem. Podmínkou ale je, aby v těchto od zbytku sítě odříznutých ostrovech byly plynovody a plynovodní přípojky v pořádku. Jinak než potrubím plynovodní přípojky se plyn z cisterny do domů k odběratelům nemůže dostat,“ pokračoval Pernis.

Společnost zatím vyčíslila výši povodňových škod na všech svých plynárenských zařízeních zhruba na 290 milionů korun.