Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Josef Gabzdyl
  11:06
Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli své působení ve Sněmovně
Fotogalerie4

Ivo Vondrák (vlevo) s karlem Havlíčkem ještě v době, kdy byl poměrně důležitou postavou v hnutí ANO. Už není hejtmanem, ani poslancem. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nejznámější z nich Ivo Vondrák byl v letech 2016 až 2023 moravskoslezským hejtmanem. Za hnutí ANO od roku 2017 také poslancoval, a to až do roztržky v předloňských prezidentských volbách, kdy podpořil Petra Pavla proti stranickému šéfovi Andreji Babišovi.

A ze stínového ministra školství se záhy stal řadový poslanec bez politické příslušnosti.

„Už jsem nechtěl kandidovat. Jsem muž činu a poslední volební období bylo vinou obstrukcí hrozně neefektivní,“ vysvětlil Vondrák.

Výsledky - Moravskoslezský kraj

ANO 2011

43,42 %
strana získala 272 073 hlasů
11
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

17,98 %
strana získala 112 649 hlasů
4
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

8,37 %
strana získala 52 457 hlasů
2
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,09 %
strana získala 50 707 hlasů
2
-1

Česká pirátská strana

7,18 %
strana získala 45 022 hlasů
2
-1

Motoristé sobě

6,42 %
strana získala 40 261 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,52 %
strana získala 34 597 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,96 %
strana získala 6 044 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,43 %
strana získala 2 709 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,25 %
strana získala 1 593 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,22 %
strana získala 1 427 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 1 333 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,13 %
strana získala 866 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 822 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,12 %
strana získala 809 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,1 %
strana získala 662 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,08 %
strana získala 526 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,07 %
strana získala 501 hlasů
0
0

Levice

0,06 %
strana získala 400 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 379 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 373 hlasů
0
0

Volt Česko

0,04 %
strana získala 259 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Připustil, že nekonečná jednání byla jen částí jeho rozhodnutí poslancování ukončit. Nelíbila se mu ani nutnost shánět podpisy příznivců coby kandidát STAN.

„Sbíral jsem je už rok předtím do krajských voleb a nyní už mi to přišlo zbytečné. Radši se budu věnovat krajské politice a mimopolitickým věcem,“ konstatoval.

Vondrák: Do Senátu kandidovat nebudu

Nyní například vyvíjí software pro nadnárodní společnosti, rovněž má částečný úvazek na VŠB–TUO, kde býval rektorem. „A jsem spokojen.“

Vondrák také odmítl případnou kandidaturu do Senátu, a to navzdory tomu, že se příští rok bude hlasovat v obvodu, v němž žije.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (vlevo) a místopředseda ANO Karel Havlíček. (8. února 2023)
Poslanec KDU-ČSL Jiří Navrátil na celostátní konferenci strany 26. ledna 2024 v Praze
Pavla Golasowská žije od narození v třinecké městské části Oldřichovice.
Jiří Carbol (KDU-ČSL)
4 fotografie

Nejvíce poslaneckých střídání postihlo lidovce kandidující v rámci koalice SPOLU. „Bylo rozhodnuto, ať kandidují nové tváře. Tak se stalo,“ poznamenal Jiří Navrátil, bývalý krajský náměstek a místostarosta Mořkova na Novojičínsku.

Se svým poslancováním je spokojen. „Podařilo se mi prosadit řadu věcí v sociální oblasti i v rámci registrovaného partnerství,“ uvedl politik, který chce dále působit na krajské a obecní úrovni.

Šest let v Senátu a poté čtyři roky v Poslanecké sněmovně má za sebou Jiří Carbol, starosta Dobré na Frýdecko-Místecku.

Carbol: Útočník na Babiše nebyl od nás z obce

„A poslanec to má mnohem náročnější než senátor. Časově, i co se týče práce,“ srovnal. Kandidovat už nechtěl z osobních důvodů, ale nevyloučil, že se příští rok bude opětovně ucházet o post starosty. „Volby však jsou ještě daleko,“ podotkl Carbol.

Ačkoliv už nekandidoval, tak o Dobré se hovořilo více než v minulosti. Právě v této obci totiž na začátku září na mítinku hnutí ANO senior udeřil berlí expremiéra Andreje Babiše. „Neměl jsem z toho žádnou radost. Ale ten útočník byl přespolní, nikdo z Dobré,“ ujišťoval Carbol.

V Moravskoslezském kraji drtivě vyhrálo ANO, ministr Stanjura ve sněmovně končí

Takřka jedenáct let byla lidoveckou poslankyní Pavla Golasowská. „A mohu vám říci, že postupně přibývalo osobních útoků, politika hodně zhrubla,“ povzdychla si.

Těší se, jak se začne více věnovat rodině a už nebude muset cestovat z Třinecka do Prahy a zpět. „Kolegové z Prahy nám říkali, že pokud by museli cestovat tak daleko, že by to nedělali,“ podotkla.

Rataj: Poslanec i starosta? To nejde

Poslancem už nebude ani starosta Branky u Opavy Michael Rataj (STAN). Zmínil, že nelze dělat stoprocentně práci poslance a starosty zároveň. „Žádnému politikovi nevěřte, že to zvládne,“ upozornil.

Vzpomněl, že když byl před čtyřmi roky nečekaně zvolen poslancem, nechtěl utéct od rozdělané práce v obci. „Osobní život musel jít stranou,“ uvedl s tím, že už chce pokračovat jen jako starosta. „A potřebuji ještě aspoň jedno volební období, abych svou misi úspěšně dotáhl,“ vysvětlil Rataj.

Končícím poslancům náleží odchodné ve výši pěti platů. Každý dostane nejméně půl milionu korun před zdaněním, v případě sněmovních funkcí se částka navyšuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli...

22. října 2025  11:06

Kamiony ignorují objížďku opravované silnice u Krnova. Množí se kolize

Desítkám kamionů, které nedodržují dopravní značení ani rychlost a kličkují obytnou zástavbou, čelí lidé na Krnovsku v souvislosti s opravou hlavního tahu mezi Krnovem a Bruntálem. Situace je tak...

22. října 2025  9:19

Sexuální zneužívání na táboře v Beskydech? Policie prověřuje podezření

Policie prověřuje podezření, že na letním táboře v Beskydech byly v minulosti zneužity děti. O zneužití promluvili na sociálních sítích někteří bývalí účastníci tábora. Pořádající agentura v reakci...

21. října 2025  21:34

Bleskový soud. Muž zpronevěřil přes třicet milionů, půjde na čtyři roky do vězení

Jen jedno líčení trval na krajském soudu v Ostravě případ podnikatele z Ostravska, který od třiceti lidí vybral přes třicet milionů korun, které sliboval zhodnotit s mimořádným ziskem. Jenže život...

21. října 2025  17:14

Objem směsného odpadu nadále klesá, přispívají k tomu změny svozů i plateb

Opavané už přes půl roku používají takzvanou odpadovou kartu. Hlídá počet návštěv sběrných dvorů i co tam kdo dává. Adresnost se městu spolu s dalšími opatřeními vyplatila. V případě neúměrného...

21. října 2025  12:50

Rybáři jen pár kilometrů od Karviné chytili rekordního sumce, překonali i úlovek Vágnera

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak...

21. října 2025  9:09

Pustkoveckou halu klub daroval Ostravě, ta ji nyní kompletně opravila

Stavbaři dokončili rekonstrukci sportovní haly u Základní školy Josefa Valčíka v ostravském obvodu Pustkovec, která stála téměř 50 milionů korun. Ty na modernizaci objektu z roku 1979 zajistili...

21. října 2025  8:40

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

21. října 2025

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

20. října 2025  17:23,  aktualizováno  19:24

Blíží se dokončení dálnice D48, ŘSD hledá zhotovitele posledního úseku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo hledat firmu, která postaví chybějící úsek dálnice mezi Novým Jičínem a obcí Rybí. Stavbou dlouhou 3,8 kilometru bude kompletně dokončena D48. Předpokládaná...

20. října 2025  16:19

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj

Už čtvrtá etapa projektu, který má omezit nadměrné šíření jmelí bílého, začala v Ostravě. Arboristé se v právě začínajícím období vegetačního klidu tentokrát soustředí na obvody Michálkovice,...

20. října 2025  13:52

Odstávky nekončí. Hyundai v Nošovicích se příští týden zastaví na tři dny

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku bude mít příští týden další tři celodenní odstávky výroby, letos poněkolikáté. Výroba bude stát v pondělí, ve čtvrtek a v pátek. Mluvčí...

20. října 2025  9:14,  aktualizováno  12:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.