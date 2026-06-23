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Že vás huba nebolí! Jednání o nové tramvajové trati v Porubě bylo bouřlivé

Darek Štalmach
  11:46
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě...

Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě lidí, převážně jejích odpůrců. (22. 6. 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě...
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě...
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě...
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě...
6 fotografií
V souboj právníků se proměnilo veřejné projednávání záměru postavit novou tramvajovou trať přes část ostravského městského obvodu Poruba. Do sálu porubského Pokladu dorazilo více než 200 lidí, mezi nimiž viditelně převažovali odpůrci stavby. Už od prvních minut bylo zřejmé, že půjde o bouřlivý večer.

Když Martin Chovanec z Dopravního podniku Ostrava prohlásil, že připomínky k odborným studiím byly zapracovány, ozvalo se ze sálu hlasité: „Nebyly!“ Při dalších vystoupeních se nálada v sále ještě přiostřila a zazněly i ostřejší výkřiky. „Že vás huba nebolí“ patřil k těm mírnějším. Moderátorka musela několikrát vyzývat přítomné, aby nechali řečníky domluvit.

První vážnější střet přineslo vystoupení pustkovecké zastupitelky Nataši Ceganové. Zastupitelstvo Pustkovce, jehož územím má plánovaná trať vést, se už dříve postavilo proti záměru.

Pustkovec žádá změnu územního plánu, chce znemožnit stavbu tramvajové trati

Když zástupci Olomouckého kraje, který projednávání vedl kvůli vyloučení moravskoslezského krajského úřadu, Nataši Ceganové vytkli, že se nedrží věci, zastali se jí hned dva právníci z publika s tím, že pořadatelé by vystupující neměli přerušovat.

Pustkovecká zastupitelka ve více než hodinovém vystoupení zpochybnila hlavně dopravní a hlukové výpočty pro ulici Průběžnou. Podle ní dokumentace podhodnocuje dopady Severního spoje i plánované bytové výstavby. „Všichni věděli a vědět museli, že tam jsou chyby. My jsme na to upozorňovali a nikdo na to nereagoval,“ řekla. „Tohle není nedbalost ani opomenutí,“ dodala za bouřlivého potlesku části sálu.

Zpracovatelka dokumentace Jarmila Paciorková opakovaně zdůrazňovala, že současné posouzení EIA ještě není projektem stavby. Připustila, že podrobnosti týkající se kácení, hluku, objížděk nebo organizace výstavby mají řešit až další stupně přípravy. Upozornila také, že součástí dokumentace je 47 navržených podmínek pro další přípravu, výstavbu i provoz.

Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě lidí, převážně jejích odpůrců. (22. 6. 2026)
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě lidí, převážně jejích odpůrců. (22. 6. 2026)
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě lidí, převážně jejích odpůrců. (22. 6. 2026)
Na veřejné projednávání ke stavbě nové tramvajové trati v Porubě přišlo dvě stě lidí, převážně jejích odpůrců. (22. 6. 2026)
6 fotografií

Právní rovina jednání se naplno otevřela v okamžiku, kdy advokát Petr Sém oznámil, že ještě před začátkem projednávání podal vůči Krajskému úřadu Olomouckého kraje námitku systémové podjatosti a žádal přerušení jednání.

Jednou z jeho výhrad bylo, že úřad podle něj neposkytuje posuzovateli všechny podklady včas. „Blokuje některé dokumenty, které by měl předávat posudkáři včas,“ uvedl část svých výhrad Sém. Úředníci návrh odmítli s tím, že se s námitkou dosud nemohli seznámit a případný další postup posoudí ministerstvo životního prostředí.

Nesmyslný projekt, šlo to řešit jinak, zaznělo také

Sém zároveň vystoupil i jako obyvatel lokality. Podle něj by tramvaj na Průběžné ulici zničila ráz oblasti. „Postavit tam takto brutální projekt je nesmysl za situace, kdy by stejného efektu bylo možno dosáhnout trolejbusy nebo elektrobusy,“ řekl.

Další právní námitku vznesla Markéta Vysloužilová, předsedkyně spolku Prosíme, přemýšlejme, který proti stavbě dlouhodobě vystupuje. Zpochybnila vyjádření ostravského magistrátu jako dotčeného orgánu a tvrdila, že u něj existuje riziko systémové podjatosti kvůli údajným personálním vazbám kolem zpracování akustické studie. Zástupci olomouckého krajského úřad oznámili, že námitku předá nadřízenému orgánu, tedy ministerstvu životního prostředí, ale jednání že nepřeruší.

Kritici zpochybňovali také dopravní přínos stavby. „Kde bude jezdit těch 14 tisíc lidí, když nebudou ani autobusy?“ zaznělo z publika s tím, že ani tento problém studie EIA neřeší. „Všichni víme, co se dělo, když se opravovala Martinovská ulice.“

Obyvatelé se ptali také na konkrétní časovou úsporu, kterou má nová trať přinést. Na otázku Martiny Šlachtové, jaké bude reálné zrychlení jízdy k zastávce u svinovského nádraží, Chovanec odpověděl, že přesná čísla se teprve dopočítávají v ekonomické analýze. „Máme reálným měřením zmonitorováno, že k úspoře času dochází,“ uvedl.

Dopravní podnik argumentoval hlavně vytížeností současných autobusových linek. Podle Chovance má zastávka Duha denně zhruba 7200 cestujících a je nejvytíženější autobusovou zastávkou v celé síti. Velká část cestujících podle něj už dnes pokračuje přes Svinov na páteřní tramvajovou síť.

Závazné stanovisko EIA by měl Krajský úřad Olomouckého kraje vydat po dokončení posudku. Podle informací prezentovaných během jednání se jeho vydání očekává zhruba začátkem srpna.

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