Portrét rakouské císařovny Alžběty Bavorské zvané Sissi je totiž jediný, kde je vyobrazena ve svatebních šatech, které velmi pravděpodobně měla na sobě v roce 1854 při svatbě s mocnářem Františkem Josefem I.

Od konce května se portrét vytvořený malířem Josephem Neugebauerem v roce 1857 stane exkluzivním exponátem zámecké výstavy s názvem Císařovna Sissi a její osobní lékař.

„Plátno je vskutku mimořádné, jde o jeden z ikonických obrazů našeho muzea. Půjčujeme ho výjimečně, jeho hodnota je řádově v milionech korun,“ přiblížil cennost unikátu kurátor opavského muzea Michal Valeček.

V minulém roce ho Opavští půjčili do Vídně a nyní až do konce návštěvnické sezony bude k vidění v Kuníně. „Je to v rámci dobrých vztahů a rozhodně naše muzeum není takové, že bychom řekli, že obraz do Vídně půjčíme, a do Nového Jičína ne,“ podotkl opavský kurátor.

A co má známá rakouská císařovna společného se zámkem nedaleko Nového Jičína? Podle tamního kastelána Jaroslava Zezulčíka více, než by si leckdo mohl myslet.

Zmínil například, že kunínský zámek kdysi vlastnil říšský rod Hohenemsu, který však s její nejslavnější představitelkou, hraběnkou Marií Walburgou, (1762-1828) vymřel.

„Název rodu přešel na císařskou rodinu a Sissi později inkognito cestovala po Evropě pod jménem hraběnka Hohenemsu,“ propojil kastelán Kunín s vídeňským Schönbrunnem.

Navíc osobním lékařem císařské rodiny včetně Alžběty byl August Bielka (1828–1909). „A to byl rodák z Nového Jičína,“ zdůraznil Zezulčík. Proto název i obsah připravované výstavy, která má být v regionu jednou z nejprestižnějších, připomíná tuto osobnost.

„Bielka měl obrovské sbírky, ostatně na konci 19. století mnoha exponáty podpořil vznik novojičínského muzea,“ připomněl kunínský kastelán.

Právě mnohé z původních Bielkových sbírek se stanou součástí kunínské výstavy. „Rovněž přivezeme osobní věci Sissi z pražského Národního muzea, které s námi spolupracuje. Ze Slovenska budeme mít nádherné husarské uniformy a další exponáty zapůjčí zámek v Hradci nad Moravicí,“ nastínil kastelán.

Výstava začne 31. května, kdy bude prohlídka zámku zdarma, a skončí 31. října.

Barokní zámek v Kuníně vznikl v letech 1726 až 1734 přestavbou původní tvrze podle přání hrabat z Harrachu. Učinil tak věhlasný rakouský architekt Johann Lukas von Hildebrant, jde o jeho jedinou stavbu na území České republiky.

Největší známosti zámek dosáhl za vlastnictví hraběnky Marie Walburgy, která založila vzdělávací a výchovný ústav, kam několik let docházel i mladičký František Palacký.

Po roce 1945 objekt sloužil například jako ubytovna a sklady. Nakonec velmi zchátral a hrozil jeho zánik. V roce 1999 získala zámek obec Kunín a začala rozsáhlá rekonstrukce. V roce 2002 se stal kunínským kastelánem Jaroslav Zezulčík.