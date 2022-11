Porody do vody či v liánovém závěsu mají úspěch, je o ně stále větší zájem

Na stovky se už dnes počítají děti, které přišly na svět v Krnovské nemocnici porodem do vody. „Tento porod jsme maminkám poprvé umožnili v roce 2007 a dnes není výjimkou, že se k nám ženy vracejí, aby tu stejným způsobem přivedly na svět další děti,“ uvedla mluvčí krnovské nemocnice Květa Urbánková.

Dlouho byla krnovská nemocnice raritou, do které přijížděly maminky z celého Moravskoslezského kraje. Další tři zdravotnická zařízení v kraji jim nabídla podobnou alternativu o dvanáct let později. „V Havířovském centru péče o matku a dítě máme porodní vanu od května 2019. Od té doby do ní porodilo 268 maminek, z toho 33 děti se pod vodou narodilo letos,“ uvedla manažerka havířovské nemocnice Irma Káňová.

Další vanu nabídli maminkám před rokem a půl porodníci v Nemocnici ve Frýdku-Místku a roční provoz vany a porodního bazénu nedávno oslavila i Městské nemocnice Ostrava.

„V některých zemích, jako třeba v Anglii, jsou porody do vody oblíbené. Ženy tam většinou rodí tímto způsobem doma a spoustu českých maminek tento způsob zaujal. Rozhodli jsme se proto nabídnout jim tuto variantu v nemocnici, aby byly v této závažné chvíli pod dohledem odborného personálu,“ zdůvodnila mluvčí ostravské nemocnice Andrea Vojkovská.

„Teplá voda mi zmírnila bolesti“

O tuto alternativu porodu mají zájem zpravidla ženy, které již rodily a nechybí jim dostatečná sebedůvěra. „Četla jsem o ní a docela mě to lákalo. Voda na mě vždy působila blahodárně a tak jsem už při dvou prvních porodech trávila jejich počáteční fáze ve sprše. Absolvovat celý porod do vody tehdy nebylo možné a teď, napotřetí, mi to vyšlo,“ zhodnotila Romana Vaculíková, které se v srpnu v Městské nemocnici Ostrava narodil syn Vojtěch právě tímto způsobem.

„Teplá voda na mě působila nesmírně blahodárně a myslím si, že jsem i díky ní měla menší bolesti. Navíc jsem se ve vaně mohla lépe zapřít, než na lůžku,“ jmenovala pozitiva maminka.

Jako relaxační vidí tento způsob příchodu dítěte na svět i porodní asistentka Ostravské městské nemocnice Barbora Mecová, která asistovala při desítkách klasických i alternativních porodů. „U maminek, je vidět, že se cítí více uvolněné a miminko, které se dostává z těla matky opět do vodního prostředí, je také ve větší pohodě,“ podotkla porodní asistentka.

Zájem je také o muzikoterapii

Maminky, které vanu chtějí zkusit, a následně zjistí, že jim vodní prostředí nevyhovuje, ji mohou využít pouze pro relaxaci či zmírnění kontrakcí a samotný porod pak absolvovat na lůžku či žíněnce.

„Vodu sice miluji, ale nebyla jsem si jistá, zda chci přivést dítě na svět pod vodou. Slyšela jsem ale, že nemusím jen ležet a mohu si vybrat porod v sedě na stoličce, ve stoje nebo v kleče. Když jsem zjistila, že se dá přivést na svět dítě v poloze, kdy budu závěsná na tak zvané liáně, měla jsem vybráno,“ vzpomíná Daniela Fabiánová na chvíle, kdy se nechala zavěsit v podpaží do speciálních popruhů a přivedla na svět malou Janu ve stoje.

Stále větší poptávka mezi maminkami je o muzikoterapii především v první době porodní, ale také o využití bylinné aromaterapie, kdy napářku tvoří směs bylin pomáhající uvolnit porodní cesty.