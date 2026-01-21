Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Josef Gabzdyl
  16:09
Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce popelářů.
Fotogalerie

ilustrační snímek | foto: TV Polar

Popeláři nádobu stojící u křižovatky ulic 17. listopadu a nábřeží Protifašistických bojovníků vysypali i s mužem do lisu svého vozu. Pak však zaslechli jeho křik a zařízení rychle zastavili.

„Když vysypáváme kontejnery s papírem, jsme hodně ostražití, jestli tam náhodou někdo neleží. Ale v komunálním odpadu ležícího člověka nečekáte,“ vysvětlil jeden z pracovníků společnosti OZO Jiří Nováček.

Zmínil, že muž, nejspíše bez domova, měl velké štěstí. „Jednak jsme začínali, takže ve voze bylo dost místa, když ho to začalo stlačovat,“ přiblížil. Také pomohlo, že muž ležel podélně a ne jinak, to by ho lis údajně zabil hned.

Protože už bezdomovce nebylo možné bezproblémově vyprostit– lis ho totiž už zachytil –, přivolali popeláři hasiče. Ti pak muže vyprostili.

Bezdomovec zůstal při vědomí, ale měl vážně zraněnou nohu. „Jeho stav je stabilizovaný a mimo ohrožení života,“ konstatovala ve středu dopoledne mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová.

Na místě zasahovali i policisté, zejména zjišťovali, zda bezdomovec nebo popeláři nejsou pod vlivem alkoholu. „Dechové zkoušky byly u všech zúčastněných negativní,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Muž se zasekl v kontejneru na textil. Než si ho někdo všiml, zemřel

Ne vždy mají takové případy šťastný konec, což dokládají i incidenty v kraji. V Havířově v listopadu 2022 vysypali popeláři z modrého kontejneru na papír do vozu mladou ženu, které ležela pod krabicemi.

Stroj se bohužel nepodařilo zastavit dostatečně včas a žena utrpěla řadu vnitřních zranění, kterým na místě podlehla.

Několik úmrtí policie také řešila poté, kdy se lidé snažili získat ze speciálních kontejnerů použitý oděv nebo vyřazené elektrozařízení, zaklínili se ve vhozu a udusili.

29. září 2025
