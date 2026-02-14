Muž se vážně zranil po výbuchu kotle na tuhá paliva. Přiletěl pro něj vrtulník

Autor: ,
  9:40
Pětašedesátiletý muž utrpěl v pátek večer rozsáhlé popáleniny při výbuchu kotle na tuhá paliva v Lesních Albrechticích na Opavsku. Záchranáři muže letecky transportovali do Fakultní nemocnice Ostrava. Sdělil to mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS JČ

Neštěstí se stalo před 18:00. Při příjezdu záchranářů byl muž při vědomí. Měl ale popáleniny až třetího stupně, a to zejména na trupu, horních i dolních končetinách, a dále pak otevřené poranění předloktí.

„Záchranáři zahájili kyslíkovou terapii, ošetřili popálené plochy a poranění horní končetiny, zajistili periferní žilní vstup pro podání potřebných infuzních roztoků a léků tlumících bolest i vědomí zraněného. S transportem do vrtulníku pomohli záchranářům zasahující hasiči. Ve vážném, ale stabilizovaném stavu, byl muž letecky transportován do popáleninového centra,“ uvedl Humpl.

Popáleniny je nutné zchladit

Připomněl, že při poskytování první pomoci při popáleninách je nutno jednorázově zchladit zasažená místa. Je nutné odstranit oděv, který je možné volně sundat.

„Co nejdříve sundáme také všechny šperky. Dříve než začnou popálené plochy otékat. Popáleniny sterilně zakryjeme, ideálně navlhčeným sterilním krytím. Dále pak chladíme místa lokálně, popřípadě při rozsáhlejších popáleninách jen oblast krku, podpaží a třísel,“ řekl Humpl. U pacienta je nutné sledovat možné zhoršování vědomí a dýchání. V případě závažných změn stavu je potřeba opakovaně volat na tísňovou linku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích

Momentka z utkání mezi Baníkem Ostrava a Olomoucí, kdy domácí skórují.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním fotbalisty ostravského Baníku podržel gólman Jedlička, v tom druhém se probudili a dvěma zásahy uspali olomouckou Sigmu. V jedenadvacátém...

Opava začíná bourat Slezanku. Podívejte se dovnitř naposledy před demolicí

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

V Opavě odstartovala jedna z nejvýznamnějších proměn historického centra města za posledních několik desetiletí. Zástupci radnice dnes předali někdejší obchodní dům Slezanka lemující jižní část...

Elektrokoloběžky hoří stále častěji, varují hasiči. Chtějí zákaz nabíjení v bytech

Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024)

Tak by to dál nešlo. Moravskoslezští hasiči varují před rostoucím počtem zásahů kvůli hořícím elektrokoloběžkám a elektrokolům. Zvláště jim vadí, že lidé nabíjejí baterie v bytech, kde jim pak...

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

Stavbu obchvatu nezbrzdily ani mrazy, Opava má nakročeno k unikátu

Stavba další části jižního obchvatu Opavy je v plném proudu bez ohledu na...

Ani zima nezastavila stavbu dalšího úseku jižního obchvatu Opavy poblíž Otic, propojky výpadovek na Hradec nad Moravicí a Olomouc. Na rozdíl od dřívějších projektů zde postup prací teploty hluboko...

Do ostravské zoo přiletěl vzácný ptačí návštěvník, podle odborníků potlačil svou plachost

Vzácného chřástala vodního je v přírodě snadnější slyšet než spatřit. Nedávno...

Návštěvníci ostravské zoo se často setkávají se situací, že kromě chovaných zvířat v zahradě narazí také na „neochočené” druhy z volné přírody. V tomto období jsou to zejména drobní pěvci okolo...

14. února 2026  5:59

Lov do poslední sekundy, ale Levhartice neuspěly. Střelba Hanušové byla víc

Eliška Brejchová z Levhartic Chomutov zakončuje na koš DSK Basketball Brandýs.

DSK Basketball Brandýs uhájil v Chance Ženské basketbalové lize pátou pozici, ve vzájemném zápase s Levharticemi Chomutov v posledním kole základní části uspěl 70:67.

13. února 2026

Místo saní montážní vozík, lopaty jako hokejky. Hasiči baví olympijským videem

Skoky, curling i skeleton. Hasiči pobavili olympijským videem

Moravskoslezští hasiči se s humorem věnují zimní olympiádě. Vtipně napodobili některé disciplíny, například skoky na lyžích, curling i skeleton. Chtějí tak podpořit české sportovce. Jejich počínání...

13. února 2026  14:34

Trestní oznámení kvůli Bedřišce: bourání polovin dvojdomků postihlo i zbytky staveb

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

V kauze bourání finských domků v kolonii Bedřiška v Ostravě padlo trestní oznámení. Stalo se tak z iniciativy některých obyvatel kolonie a strany Zelených. Trestní oznámení na neznámé pachatele...

13. února 2026  10:50,  aktualizováno  13:27

Hrbu na zádech kvůli nadužívání mobilu se už nezbavíte, varuje neurolog

Premium
Neurolog z novojičínské nemocnice Ondřej Pelíšek vypráví o problémech se zády,...

Jedním z největších zdravotních problémů naší doby se stávají bolesti zad. Dlouhodobě jimi trpí až třetina české populace. Postihují už i mladší lidi, odbornou pomoc vyhledává stále více pacientů ve...

13. února 2026

Centrum duševního zdraví po opravě rozšíří své služby, zájem stále roste

Centrum duševního zdraví Ostrava se na čas stěhuje a od 1. července bude...

Rozsáhlou proměnou nyní prochází Centrum duševního zdraví (CDZ) Ostrava, které sídlí v historickém objektu v Kafkově ulici v blízkosti nemocnice na Fifejdách. Cílem rekonstrukce je zkvalitnění a...

13. února 2026  6:29

Pohárové semifinále jasně pro Nymburk, trefil rekordních 24 trojek, zapsal 135 bodů

Marcus Santos-Silva z Nymburku se dere k opavskému koši přes Šimona Puršla.

Nymburští basketbalisté deklasovali v úvodním semifinále Českého poháru Opavu na jejím hřišti 135:79 i díky 24 trojkám, jimiž vyrovnali rekord nejvyšších domácích soutěží. Odveta se hraje v pondělí....

12. února 2026  22:47

Příbuznou seniorku několik let týrali, musela dělat i náročnou práci, viní dvojici

Ilustrační snímek

Opavští policisté se od loňského července zabývají případem týrání v jedné z obcí na Opavsku. Podle policistů tam muž a žena středního věku od roku 2021 trápili příbuznou seniorku. Oběť, s níž žili...

12. února 2026  14:23

Galerie zve na cestu do hlubin lidské duše, malíř se inspiruje i u Freuda

Výstava Průvodci českého malíře a výtvarníka Jana Pražana. Potrvá do 18. 4....

Na cestu do hloubi lidské mysli zve nová výstava v Jane McAdam Freud Gallery v Příboře na Novojičínsku. Svá díla zde až do 18. dubna vystavuje výtvarník Jan Pražan.

12. února 2026

Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí

Policie zasahovala v obci Chlebičov na Opavsku, kde dělníci při výkopových...

V Chlebičově na Opavsku dnes odpoledne dělníci při výkopových pracích nalezli leteckou pumu z druhé světové války. Policisté a hasiči evakuovali lidi z přilehlých obydlí a uzavřeli některé ulice....

12. února 2026  11:32,  aktualizováno  12:30

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Popis svědkyně na zloděje perfektně seděl. Před policisty se skrýval za keřem

Ostravští kriminalisté objasnili sérii vloupání jak do objektů, tak do vozidel...

Ostravští policisté pátrali po pachateli, který se vloupával do různých objektů i automobilů. První oznámení přijali loni na konci října. Fantom pokračoval dále a vybíral si garáže, rodinné domy,...

12. února 2026  10:57

Bezplatný převod parcel státu na vyplavené obce vrcholí, zájem je malý

Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné...

Jako pomoc lidem, kteří kvůli ničivé povodni přišli o bydlení, poslouží zřejmě jen v minimu případů. „Je pozdě, většina postižených už se zařídila jinak. Málokdo vyčkával,“ zní z vyplavených míst....

12. února 2026  5:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.