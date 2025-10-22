Pachatel neznámý. Suť navezenou přes hnízda ledňáčků v meandru Odry řeší policie

Nelegálním návozem suti do přísně chráněné lokality Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří se začala zabývat policie. Případ řeší jako neoprávněné nakládání s odpady. Odpad se na březích řeky Odry objevil v první polovině letošního srpna. Někdo se pravděpodobně sutí pokusil zpevnit břehy. Zasypal ale i hnízda ohroženého ledňáčka říčního.
Pravděpodobně nejde o prosté zbavení se nepotřebného odpadu, ale o amatérské opevnění břehu proti říční erozi. Ochránci přírody zdůraznili, že navážka suti do nejpřísněji chráněného území je nepřijatelným zásahem do koryta řeky Odry. (18. srpna 2025) | foto: CHKO Poodří

Vyšetřování policie ani pracovníků CHKO zatím viníka neodhalilo.

„Novojičínští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v tomto případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné nakládání s odpady. Věc je tedy ve fázi prověřování. Kriminalisté spolupracují s pracovníky CHKO Poodří,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Štěstí pro Ostravu, že má Poodří, říká ochranář Daniel Kletenský

Vlastní vyšetřování vede i správa CHKO Poodří. Její vedoucí Daniel Kletenský řekl, že dál jedná s majiteli či uživateli dotčených pozemků. „Kontrola stále probíhá, ještě jsme ji neukončili, takže nemůžeme zveřejnit žádný závěr,“ uvedl.

Na suť upozornila rybářská stráž. Kletenský odhadl, že suť k řece přivezlo několik desítek nákladních aut.

V úseku mezi Lesním mlýnem v Bernarticích nad Odrou a železničním přejezdem se v jednom ze zákrutů meandrující řeky Odry nachází velké množství stavebního odpadu. (18. srpna 2025)

„Je vysypaná v úseku okolo 75 metrů. Z mého pohledu pravděpodobně nejde o černou skládku. Podle způsobu uložení se někdo spíše snažil zvýšit ochranu pozemku vůči eroznímu působení vody,“ řekl. Do konce října se má setkat s dalším majitelem pozemků.

CHKO Poodří leží na 82 kilometrech čtverečních. Zasahuje na území okresů Nový Jičín a Ostrava-město. Předmětem ochrany je krajina nivy Odry a jejích přítoků. Cenné jsou zejména lužní lesy či rozlehlé louky.

V CHKO Poodří se vyskytuje řada chráněných živočichů. Přímo v rybnících například rostou vzácné vodní rostliny kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí a vodní masožravé rostliny bublinatky. Poodří kromě ledňáčka říčního hostí dva ohrožené druhy korýšů - raka říčního a žábronožku sněžní.

Skládka suti se objevila na území chráněného území Poodří mezi Suchdolem nad Odrou a Bernaticemi nad Odrou.

Pachatel neznámý. Suť navezenou přes hnízda ledňáčků v meandru Odry řeší policie

