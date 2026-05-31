Muž pomohl najít pomník Primavesiho na Krnovsku. Po památce pátral vnuk starosty

Žaneta Motlová
  7:07
Věděl o něm, protože si do tamního lesa chodil hrát jako kluk. Teď pomohl zarostlý a zapomenutý pomník Paula Primavesiho, prvorepublikového starosty Města Albrechtice a zakladatele tamní dětské ozdravovny, najít a obnovit. „Pátrat po pomníku začal jeho vnuk Dieter Primavesi,“ objasňuje místní pamětník Milan Košulič.
„Pomník se musel do půlky rozebrat, znovu složit, celý vyspárovat,“ řekl místní pamětník Milan Košulič (na snímku) o pomníku prvorepublikového starosty Města Albrechtice Paula Primavesiho. Opravu financoval jeho vnuk Dieter Primavesi. (21. května 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Dnešní pomník Bedřicha Smetany v parku ve Městě Albrechtice, kde údajně kdysi...
Celý příběh začal před třemi lety e-mailem, který do Města Albrechtice nedaleko Krnova přišel z rakouského velvyslanectví. Žádal o jakoukoliv informaci o Primavesiho pomníku a albrechtické matrikářky začaly pátrat.

„Vůbec jsme nevěděly, kde se pomník může nacházet. Nikdo ho neznal,“ popsala jedna z nich, Vlasta Lednická. Pak ale na internetu narazily na fotku zarostlého památníku, pořízenou v blízkém lese právě Košuličem. A ten slíbil, že rakouskou stranu kontaktuje.

„Chodili jsme tam jako děti, proto jsem věděl, kde je,“ říká Košulič, který ve městě žije od dětství, o kamenném pomníku v bývalém lomu naproti bývalé dětské ozdravovně. Zarostlý mechem, trávou a nálety už téměř nebyl vidět.

Právě ozdravovnu Paul Primavesi, který obec vedl v letech 1920 až 1927, založil. Byl také zakladatelem spolku pro péči o děti a budovy základní školy a údajně podnítil i stavbu prvního vodovodu a první regulace řeky. Když v roce 1930 zemřel, lidé si jej chtěli připomenout.

„Pomník se musel do půlky rozebrat, znovu složit, celý vyspárovat," řekl místní pamětník Milan Košulič (na snímku) o pomníku prvorepublikového starosty Města Albrechtice Paula Primavesiho. Opravu financoval jeho vnuk Dieter Primavesi. (21. května 2026)
Dnešní pomník Bedřicha Smetany v parku ve Městě Albrechtice, kde údajně kdysi měla být také Primavesiho deska. (21. května 2026)
„Pomník inicioval kronikář a učitel místní německé školy. Cestu k němu pak prý radní nazvali Primavesiweg. Financovat to údajně měli majitelé bohumínských železáren a drátoven, pocházeli odsud,“ řekl Košulič.

Pomník z roku 1937 ale po odsunu německých obyvatel léta zarůstal a zmizela i cesta k němu. Teď, osm desetiletí poté, je vše obnoveno – Košulič s Primavesiho vnukem Dieterem zorganizovali obnovu, již Primavesi zaplatil.

„Pomník se musel do půlky rozebrat, očistit, znovu složit, vyspárovat. Dochovaly se i kamenné lavičky u něj,“ líčí Košulič. Pamětní deska je původní.

Ožila rovněž někdejší cesta. „Byla hodně užívaná, šlo o původní cestu na Žáry. Může to být pěkná vycházková trasa,“ doufá Milan Košulič.

Záhada pomníku Bedřicha Smetany v parku

Dieter Primavesi zároveň s obnovou pomníku nechal umístit i novou pamětní desku na budovu ozdravovny, jež teď slouží jako bytový dům.

„Sám se tady za války narodil. Ještě než válka skončila, rodina se z Města Albrechtice vystěhovala. Vztah k oblasti mu zůstal díky babičce, manželce Paula Primavesiho, která žila dlouho po válce a podílela se na Dieterově výchově. Mluvila s ním i česky,“ líčí Milan Košulič.

Záhadou zůstává dnešní pomník Bedřicha Smetany v albrechtickém parku, kde údajně kdysi měla být také Primavesiho deska. „Vznikl ještě před první světovou válkou německému cvičiteli Friedrichu Jahnovi. Teď je tam pamětní deska Bedřicha Smetany. Mezitím tam údajně byla pamětní deska Paula Primavesiho,“ říká Milan Košulič.

Není o tom však žádný doklad a chybějí i pamětníci. Zůstává tvrzení a fotografie Dietera Primavesiho, který poprvé Město Albrechtice navštívil v roce 1968. U památníku se vyfotil a říká, že tam Primavesiho deska byla. „Na fotce to ale není čitelné. Hledáme k tomu jakékoliv dokumenty a fotografie,“ uzavírá Košulič.

Muž pomohl najít pomník Primavesiho na Krnovsku. Po památce pátral vnuk starosty

