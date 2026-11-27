Incident se stal v polovině prosince a vše začalo po osmnácté hodině, kdy policistům volal muž s upozorněním na vůz Toyota, který se po dálnici D48 ve směru na Hranice řítil velmi vysokou rychlostí, přičemž neustále kličkoval a měnil jízdní pruhy.
„Novojičínští policisté, kteří piráta silnic na dálnici dostihli jako první, zapnuli majáky i nápis STOP POLICIE. Na chvíli to vypadalo, že řidič zastaví u krajnice. Když ale hlídka zastavila vedle něj, řidič šlápl na plynový pedál a vjel na dálnici D1 směr Přerov a Brno,“ popsala řidičovo počínání policejní mluvčí Eva Michalíková.
Muž se snažil ujíždět rychlostí místy dosahující až 220 km/h, nadto bezohledně neustále měnil jízdní pruhy. Blinkry mu samozřejmě připadaly nadbytečné, ohrožoval tak ostatní na dálnici.
„K pronásledování se připojili i policisté z dálničního oddělení v Mankovicích. Společnými silami se několikrát pokusili ujíždějící vůz předjet a bezpečně zpomalit, ale řidič neustále agresivně kličkoval a prudce brzdil,“ pokračovala mluvčí Michalíková.
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Honička pokrčovala okolo Přerova a Kroměříže. Až se muž v Toyotě dostal k jihomoravským Ivanovicím na Hané. „Tam na dálnici D1 brněnští kolegové uzavřeli provoz a vytvořili za pomocí kamionu zátaras. Když pirát silnic dojel ke koloně stojících vozidel, pokusil se ještě několikrát projet, ale úniková cesta už neexistovala,“ přiblížila dramatické dění policejní mluvčí.
Muž vynuceně zastavil, čehož policista a policistka z mankovického dálničního oddělení využili k tomu, aby vůz obstoupili a řidiče vyzvali, aby vystoupil. Pak mu okamžitě nasadili pouta a zadrželi ho.
Test na omamné a psychotropní látky skončil pozitivně, to však nebyl jediný důvod, proč muž ujížděl. Policisté totiž záhy zjistili, že automobil je hlášený jako odcizený, a to z parkoviště v centrálním obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci, nyní je celá věc v prověřování. V případě odsouzení hrozí muži až dvouletý pobyt za mřížemi,“ sdělila Michalíková.
Zdrogovaný zloděj ukradl auto v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (modrá značka) a unikal s ním až k Ivanovivím na Hané (červená značka), tedy zhruba 140 kilometrů.
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