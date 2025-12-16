Při zátahu v tržnici jeden cizinec prchal přes plot, druhý se schoval za krabice

Josef Gabzdyl
  13:05
Moravskoslezští policisté provedli zátah v ostravské tržnici, kde prodávají především obchodníci asijského původu. Zkontrolovali zhruba tři sta osob a zjistili řadu pochybení. Jeden z cizinců se snažit utéct přes plot, zadržel ho však policejní pes. Ten také objevil člověka schovávajícího se za krabicemi od obuvi.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Cizinecká policie, celníci a inspektoři práce se zajímali zejména o oprávněnost pobytu cizinců v Česku a legálnost jejich zaměstnání. „Kontrolovali rovněž pravost a platnost dokladů. Policisté se pohybovali po celém rozsáhlém areálu, u jeho vchodů a východů, procházeli i ubytovnu,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská. Policie neuvedla umístění tržnice, ale podle informací iDNES.cz jde o areál v Šenovské ulici.

Za velmi prozíravé se ukázalo nasazení policejních kynologů se psy. Jeden z cizinců se totiž zjevně chtěl kontrole vyhnout, proto když spatřil policisty, rozběhl se k okraji areálu, přeskočil plot a chtěl uprchnout z dosahu kontrolorů.

Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských tržnic. (16. prosince 2025)
Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských tržnic. (16. prosince 2025)
Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských tržnic. (16. prosince 2025)
Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských tržnic. (16. prosince 2025)
Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských tržnic. (16. prosince 2025)
10 fotografií

„V útěku mu ale zabránil služební pes. Policisté zjistili, že se jedná o třiadvacetiletého cizince z jihovýchodní Asie, který pobývá již zhruba rok a půl v naší republice bez oprávnění k pobytu,“ informovala Štětínská.

Policisté mu vyměřili správní vyhoštění na jeden rok, což znamená, že po tuto dobu nesmí do států Evropské unie, případně do dalších přičleněných států.

Opět policejní pes uspěl i při kontrole ubytovny, která je součástí areálu. Vyčenichal totiž muže, který se před policisty skrýval za krabicemi s obuví. Záhy se ukázalo, že už delší čas nemá zdravotní pojištění, což podle zákonů je jeho povinnost.

„Policisté také vyzvali k prokázání totožnosti šestadvacetiletého cizince, který u nás studoval, ale vízum k dlouhodobému pobytu mu skončilo v dubnu. Byl tedy následné měsíce v tuzemsku neoprávněně, čehož si byl vědom,“ popsala Soňa Štětínská s tím, že i tento cizinec byl vyhoštěn na jeden rok.

Policie se zaměří i na ubytovnu

Policisté se současně budou dále zabývat už zmíněnou ubytovnou, a to zda jde o oficiální ubytovací zařízení a jestli majitel splňuje všechny povinnosti.

Policejní mluvčí doplnila, že ze zkontrolovaných asi tří stovek cizinců bylo sedmdesát ze zemí Evropské unie, zbytek z jiných oblastí.

„Policisté dále zjistili při akci sedm porušení zákona o pobytu cizinců na našem území, tyto přestupky vyřešili na místě uložením pokuty. Jednalo se primárně o nepředložení cestovního dokladu a zdravotního pojištění. Ve své gesci pak řešili jiné záležitosti i celníci a pracovníci oblastního inspektorátu práce,“ zakončila Štětínská.

Policie důkladně zkontrolovali tržnici v Šenovské ulici v Ostravě.

Policie důkladně zkontrolovali tržnici v Šenovské ulici v Ostravě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadnou nehodu sedmi automobilů na D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, při které ve čtvrtek zemřel jeden člověk a další čtyři se zranili, zavinil notně přetížený kamion. Souprava naložená...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Hromadná nehoda na dálnici u Ostravy kvůli vysypané kulatině. Jeden člověk zemřel

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Hromadná nehoda komplikuje od čtvrtečního rána provoz na dálnici D56 nedaleko Ostravy. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve směru na Frýdek-Místek...

Vánoční trhy v Ostravě 2025: desítky stánků, koncerty hvězd i bruslení na náměstí

Ostravské vánoční trhy letos návštěvníky lákají na širokou nabídku občerstvení....

Vánoční trhy v Ostravě začaly v sobotu 22. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Vánoční strom na Masarykově náměstí se slavnostně rozsvítil v sobotu 29. listopadu a zároveň odstartoval na zdejší...

Tělo uškrcené cizinky leželo v potoce, vrah ženu vylákal na vrácení dluhu

Policejní pátrání v potoce Olešná na Frýdecko-Místecku, kde byla nalezena...

Vraždu mezi Ukrajinci objasnili moravskoslezští kriminalisté. Třiatřicetiletý muž vylákal o jedenáct let mladší krajanku na to, že jí vrátí dluh z předchozího zaměstnání. Jenže místo toho mladou ženu...

Při zátahu v tržnici jeden cizinec prchal přes plot, druhý se schoval za krabice

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Moravskoslezští policisté provedli zátah v ostravské tržnici, kde prodávají především obchodníci asijského původu. Zkontrolovali zhruba tři sta osob a zjistili řadu pochybení. Jeden z cizinců se...

16. prosince 2025  13:05

Ostravě scházejí pěstouni na přechodnou péči, jejich práce je extrémně náročná

Kojenecký ústav a dětské centrum v pražské Krči.

Sociální pracovníci ostravského magistrátu evidují devětadvacet rodin, které mohou vykonávat dočasnou náhradní rodinnou péči o děti v krizových situacích. Potřebovali by jich však více.

16. prosince 2025  10:28

Stará střecha musela pryč, nová ponese soláry. Havířov opravil zimní stadion

Rekonstruovaný zimní stadion v Havířově, renovace střechy a dalších částí...

Největší letošní investici dokončili v Havířově, za zhruba 150 milionů korun tam zrekonstruovali zimní stadion. Největší proměnu má za sebou střecha objektu z roku 1968. Tu starou nejprve jeřáby...

16. prosince 2025  5:47

Opavský fotbalový klub znovu mění majitele, patří k nim i Latka

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavský fotbalový klub po necelém roce opět mění majitele. Slovenská firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajíčka, která ho loni získala od města, se dohodla na převodu akcí se dvěma společnostmi. Po...

15. prosince 2025  22:37

Tretra hlásí hvězdy i útok na rekord. Uvidí Ostrava nejrychlejší kilometr historie?

Gout Gout stanovil na Zlaté tretře nový rekord Austrálie a Oceánie na 200 metrů.

Sprinter Gout Gout, běžec Josh Hoey a tyčkaři Emmanouil Karalis a Katie Moonová. To jsou jména prvních elitních zahraniční atletů, jejichž start oznámili pořadatelé Zlaté tretry Ostrava, a to půl...

15. prosince 2025

Z výroby nové drogy se soudu bude zpovídat osm lidí, hrozí jim až patnáct let

ilustrační snímek

V souvislosti s první odhalenou laboratoří sloužící k výrobě nové drogy klefedron v Česku půjde k soudu osm lidí. Hrozí jim až patnáct let vězení. Ostravský státní zástupce členy skupiny viní z...

15. prosince 2025  13:30

Unikátní premiéra. Ostravští lékaři zachránili pacientovi nohu operací přes zápěstí

Jerzy Bezecny (vlevo) na operačním sále.

Specialisté z vítkovické nemocnice v Ostravě mají za sebou přelomový zákrok. Jako první v republice pacientovi rozšířili zablokovanou stehenní tepnu přes zápěstí. Bez této operace muži hrozilo akutní...

15. prosince 2025  11:23

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Betlémské světlo dorazilo do Ostravy. Skauti jej přivezli mimo jiné na nádraží...

Z Brna přes Ostravu a Bohumína. Z Ostravy do Českého Těšína, Opavy či Frenštátu pod Radhoštěm a poté ještě dál, třeba z Opavy do Hradce nad Moravicí. Moravskoslezským krajem se v sobotu rozšířilo...

15. prosince 2025  10:48

Slezská Ostrava pod kontrolou. Desítky čidel nově prověřují ovzduší i hluk

Ve Slezské Ostrava nainstalovali takřka padesát čidel na měření intenzity hluku...

Intenzivní místní doprava, vysoký počet projíždějících kamionů, topení pevnými palivy, provozy firem či prohořívající halda? Obvod Slezská Ostrava si nechává zjistit, které zdroje nejvíc zatěžují...

15. prosince 2025  5:07

Na pěkné byty k pronájmu se stojí fronty, u starších cena neroste

Domy Dvouletky v Ostravě-Porubě v roce 2006, tedy už po rekonstrukci.

O kvalitní byty k pronájmu je v Moravskoslezském kraji značný zájem. Když se nějaký takový objeví v nabídce, hlásí se o něj v krátké době i desítky zájemců. Ve většině okresů je znát převis poptávky...

14. prosince 2025  17:44

Bohemians - Karviná 0:3, hosté slaví po smršti ve druhém poločase

Fotbalisté Karviné se radují z gólu na Bohemians.

Karvinští fotbalisté v 19. kole Chance Ligy zvítězili na hřišti Bohemians 3:0 a pokračují v úspěšném období. Z posledních čtyř duelů mají deset bodů, podzimní část zakončí v elitní šestce. Domácí tým...

14. prosince 2025  14:54,  aktualizováno  15:14

Při nehodě na D48 ráno zemřel řidič, narazil autem do svodidel

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá zemřel řidič. Narazil s vozem do...

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá na Frýdecko-Místecku zemřel v neděli ráno sedmadvacetiletý řidič. Svým osobním autem narazil do svodidel. Příčiny neštěstí policisté zjišťují, provoz se na...

14. prosince 2025  12:07,  aktualizováno  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.