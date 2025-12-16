Cizinecká policie, celníci a inspektoři práce se zajímali zejména o oprávněnost pobytu cizinců v Česku a legálnost jejich zaměstnání. „Kontrolovali rovněž pravost a platnost dokladů. Policisté se pohybovali po celém rozsáhlém areálu, u jeho vchodů a východů, procházeli i ubytovnu,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská. Policie neuvedla umístění tržnice, ale podle informací iDNES.cz jde o areál v Šenovské ulici.
Za velmi prozíravé se ukázalo nasazení policejních kynologů se psy. Jeden z cizinců se totiž zjevně chtěl kontrole vyhnout, proto když spatřil policisty, rozběhl se k okraji areálu, přeskočil plot a chtěl uprchnout z dosahu kontrolorů.
„V útěku mu ale zabránil služební pes. Policisté zjistili, že se jedná o třiadvacetiletého cizince z jihovýchodní Asie, který pobývá již zhruba rok a půl v naší republice bez oprávnění k pobytu,“ informovala Štětínská.
Policisté mu vyměřili správní vyhoštění na jeden rok, což znamená, že po tuto dobu nesmí do států Evropské unie, případně do dalších přičleněných států.
Opět policejní pes uspěl i při kontrole ubytovny, která je součástí areálu. Vyčenichal totiž muže, který se před policisty skrýval za krabicemi s obuví. Záhy se ukázalo, že už delší čas nemá zdravotní pojištění, což podle zákonů je jeho povinnost.
„Policisté také vyzvali k prokázání totožnosti šestadvacetiletého cizince, který u nás studoval, ale vízum k dlouhodobému pobytu mu skončilo v dubnu. Byl tedy následné měsíce v tuzemsku neoprávněně, čehož si byl vědom,“ popsala Soňa Štětínská s tím, že i tento cizinec byl vyhoštěn na jeden rok.
Policie se zaměří i na ubytovnu
Policisté se současně budou dále zabývat už zmíněnou ubytovnou, a to zda jde o oficiální ubytovací zařízení a jestli majitel splňuje všechny povinnosti.
Policejní mluvčí doplnila, že ze zkontrolovaných asi tří stovek cizinců bylo sedmdesát ze zemí Evropské unie, zbytek z jiných oblastí.
„Policisté dále zjistili při akci sedm porušení zákona o pobytu cizinců na našem území, tyto přestupky vyřešili na místě uložením pokuty. Jednalo se primárně o nepředložení cestovního dokladu a zdravotního pojištění. Ve své gesci pak řešili jiné záležitosti i celníci a pracovníci oblastního inspektorátu práce,“ zakončila Štětínská.
Policie důkladně zkontrolovali tržnici v Šenovské ulici v Ostravě.
