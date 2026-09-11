Odloženo. Vyšetřování pádu čtyřletého chlapce v Havířově nezjistilo vinu rodičů

Incident se stal na začátku června v ulici Kosmonautů v havířovské části Podlesí. Chlapec vypadl v noci z okna a s vážnými vnitřními poraněními byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava.
Záchranáři museli dítě na místě uvést do umělého spánku a zajistit jeho dýchací cesty před transportem. Lékaři ho naštěstí zachránili, jestli bude mít nějaké následky, není známo.
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Čtyřletý chlapec vypadl z okna, s těžkým zraněním letěl vrtulníkem do nemocnice
Policisté poté zahájili trestní řízení kvůli podezření z trestního činu, a to blíže neurčeného proti životu a zdraví.
„Po řádném prověřování kriminalisté věc odložili, jelikož se ve věci nejednalo o trestný čin, ale o nešťastnou událost,“ konstatovala nyní policejní mluvčí Nikol Bočková bez dalších podrobností.