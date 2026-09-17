Ani ne patnáctiletý chlapec čekal na své kamarády v jednom z obchodů. Tam si ho vyhlédla dvojice agresorů v barvách soupeře. Když chtěl hoch z prodejny odejít, útočníci mu zablokovali cestu a požadovali vydání klubové šály.
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Protože to odmítl, začali mu vyhrožovat zbitím. Nakonec mu šálu vytrhli a utekli.
„Do pátrání se okamžitě zapojili krajští kriminalisté specializující se na extremismus a divácké násilí. Díky detailní znalosti problémového fanouškovského prostředí a operativní činnosti šli téměř najisto,“ uvedla policejní mluvčí Šoňa Štětínská.
Ještě ve stejný den policisté ukradenou šálu zajistili a získali důkazy, které je dovedly k oběma podezřelým.
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Ti jsou podle policie „aktivními fanoušky konkrétního klubu“. Vyšetřovatel již zahájil trestní stíhání obou agresorů. „Pětadvacetiletému muži hrozí za loupež dva až deset let za mřížemi. U jeho šestnáctiletého komplice se trestní sazba vzhledem k mladistvému věku snižuje na polovinu,“ konstatovala policejní mluvčí.