V pondělí okolo čvrté hodiny ráno došlo k dopravní nehodě dvou tramvají na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. Na místě okamžitě zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému.
V době srážky se v tramvajích nacházelo celkem 11 osob. Dvě z nich utrpěly zranění. Všechny okolnosti srážky policie zatím stále vyšetřuje. Ze zveřejněných fotografií vyplývá, že tramvaje jely po jedné koleji. Jedna z nich tak zřejmě zezadu narazila do druhé.
Po nárazu tramvaje zůstala řidička zaklíněná. Zdravotníci, kteří byli na místě ji před vyproštěním podali léky k utlumení bolesti. Ve srážce utrpěla vážné zranění dolních končetin. Po ošetření a stabilizování byla převezena na urgentní příjem fakultní nemocnice v Ostravě.
Do stejné nemocnice byl převezen i devětapadesátiletý cestující z tramvaje, který měl drobné řezné rány na hlavě a horních částech těla. Informovala Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje.