„Policisté v Ostravě nevěřili vlastním očím, když jednomu řidiči ukázal výsledek Drägeru přes 4 promile,“ uvedli policisté na sítí X.
Muž si stál za tím, že před jízdou ani během ní žádný alkohol nepil. Opakovaná měření mu nakonec dala za pravdu. „Opakované testy ukázaly negativní výsledky. Viníkem byl větrový bonbon. Policisté se s mužem rozloučili a popřáli mu hezké Velikonoce.“
Policisté se během svátků více zaměřují na provoz na silnicích i na to, zda se řidiči neposilnili právě například alkoholem. Bezpečnost budou hlídat bedlivěji ve dne i v noci, a to především na na frekventovaných místech, upozornili.