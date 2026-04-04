Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

  11:51
Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho verzi potvrdila.
V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4. dubna 2026) | foto: Policie ČR

„Policisté v Ostravě nevěřili vlastním očím, když jednomu řidiči ukázal výsledek Drägeru přes 4 promile,“ uvedli policisté na sítí X.

Muž si stál za tím, že před jízdou ani během ní žádný alkohol nepil. Opakovaná měření mu nakonec dala za pravdu. „Opakované testy ukázaly negativní výsledky. Viníkem byl větrový bonbon. Policisté se s mužem rozloučili a popřáli mu hezké Velikonoce.“

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4. dubna 2026)
V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4. dubna 2026)
Policisté se během svátků více zaměřují na provoz na silnicích i na to, zda se řidiči neposilnili právě například alkoholem. Bezpečnost budou hlídat bedlivěji ve dne i v noci, a to především na na frekventovaných místech, upozornili.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

