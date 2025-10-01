Dva zranění při shromáždění proti fašismu. Policie zadržela sedm lidí, hledá svědky

Autor: ,
  13:32
Kriminalisté vyšetřují napadení účastníků shromáždění proti fašismu ve Frýdku-Místku z 19. září. Na služebně tehdy skončilo sedm mladíků. Policisté nyní hledají svědky hromadného útoku, při němž dva lidé utrpěli vážnější poranění. Dnes to uvedla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.
Útok se odehrál 19. září odpoledne v Sadech Bedřicha Smetany ve Frýdku-Místku. Akci svolala skupina Děti smetí z Frýdku-Místku a okolí, která upozorňuje na rizika ultrapravicového extremismu a politického násilí.

V okamžiku, kdy průvod procházel parkem, zaútočili na něj maskovaní mladíci. „Policisté na místě omezili na osobní svobodě sedm osob. Nikdo zatím nebyl obviněn,“ uvedla mluvčí.

Kriminalisté událost řeší jako ublížení na zdraví a výtržnictví. „I nadále probíhá identifikace osob. Kriminalisté již vyslechli zhruba 15 osob a shromažďují související informace a materiály včetně videozáznamů, které postupně vyhodnocují. Budou pracovat také s informacemi o zdravotním stavu dvou účastníků shromáždění, kteří byli při útoku zraněni,“ dodala.

Policisté hledají svědky potyčky. Může jít o účastníky shromáždění, ale i náhodné kolemjdoucí.

„Současně bychom uvítali pořízené obrazové záznamy, které zachycují samotné napadení, ale i pohyb útočníků před a po útoku. Pokud byl kdokoliv zraněn, nechť také kontaktuje policisty. K dispozici je bezplatná policejní linka 158,“ doplnila Štětínská.

