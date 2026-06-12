Incident se stal v pondělí asi ve 12:45 hodin v uličce mezi domem a kotelnou poblíž náměstí Hrdinů. Podle prvotních zpráv muž s kapucí na hlavě a rouškou přes ústa se u dívky dožadoval peněz, a když mu je nedala, začal školačku bít. Pak utekl směrem k parkovišti s Večerkou u Honzy.
Dívenka podle jejího otce skončila se zraněními v nemocnici, později byla propuštěna do domácího léčení.
Policie požádala veřejnost o pomoc a brzy oznámila, že díky pomoci lidí nejprve získala přezdívku podezřelého a později ho díky místní znalosti zadržela. Šlo o padesátiletého muže, což však neodpovídalo prvotnímu popisu dvacet až třicet let.
Po výslechu a další úkonech pak policie nejenže zadrženému nesdělila podezření nebo obvinění, ale byl propuštěn na svobodu. „Prozatím nedošlo k obvinění konkrétní osoby a muž byl propuštěn. Kriminalisté na celé věci intenzivně pracují,“ sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka.
Vyloučeno není nic
Podle informací iDNES.cz dívka při identifikaci muže údajně nepoznala a jeho vině prý nenasvědčovaly ani jiné okolnosti. „Vyloučeny nejsou všechny vyšetřovací verze,“ reagoval policejní mluvčí.
Zopakoval, že tak stále platí dříve vydaná výzva. „Žádáme případné svědky, kteří mohli událost zaznamenat, aby se obrátili na tísňovou linku 158, případně se osobně dostavili na nejbližší policejní služebnu. Za poskytnuté informace, které můžou pomoci k vypátrání pachatele, děkujeme,“ „oprášil“ policejní mluvčí žádost o pomoc veřejnosti.
Aktivním v pátrání je rovněž dívčin otec, který na sociálních sítích žádá o pomoc s tím, že získané poznatky hned předává vyšetřovateli. Dokonce sám obchází místa v Krnově, kde by se útočník mohl vyskytovat.
Podle dceřina svědectví měl útočník přibližně dvacet až třicet let, štíhlou a vysokou postavu. Byl snědé pleti a měl hnědé vlasy. Oblečený byl do černé mikiny s kapucí, kterou přehodil přes hlavu, dále nosil roztrhané kraťasy a přes ústa si nasadil černou roušku.
Napadení desetileté dívky se stalo v uličce k náměstí Hrdinů v Krnově.
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