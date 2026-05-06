Ujíždějící řidič po dopadení nezatáhl ruční brzdu, auto málem smetlo policejní vůz

Autor:
  10:49
Dramatickou chvíli zažili policisté v Šenově na Ostravsku, kteří naháněli řidiče jezdícího často bez papírů. Podařilo se jim ho dopadnout, muž ale při vystupování z auta zapomněl na ruční brzdu. Jeho auto se rozjelo z kopce přímo na policejní vůz. Jeden z mužů zákona stihl včas zasáhnout.

KRIMI

Při své hlídkové činnosti zavítali vratimovští policisté v neděli ráno i do Šenova. Během jízdy okolo oploceného areálu narazili i na protijedoucí Ford Mondeo. „Při očním kontaktu s řidičem zjistili, že jim je dobře znám. Jednalo se o muže kolem padesátky a díky osobní znalosti věděli, že má opakované zákazy řízení všech motorových vozidel,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Hlídka okamžitě zareagovala, otočila služební vozidlo a rozjela se za ním. Za použití výstražného a zvukového signálu přitom policisté muže vyzvali k zastavení. Řidič však reagoval sešlápnutím plynového pedálu a před hlídkou začal ujíždět po nezpevněné prašné cestě směrem do Pežgovského lesa.

Zběsilá honička v Ostravě. Řidič uháněl dvoustovkou mezi paneláky, jel i po chodníku

„Zřejmě tušil, že by neměl moc šance, a zhruba po kilometru s autem zastavil. Při vystupování ale asi zapomněl auto zajistit proti pohybu. To začalo couvat na služební vozidlo. Policista naštěstí duchapřítomně zareagoval a do jedoucího auta doslova naskočil, a tak zabránil nárazu do služebního auta,“ popsala dramatické zakončení honičky Michalíková.

Řidiče policisté zadrželi a převezli na služebnu. Ukázalo se, že padesátiletý muž má již od roku 2016 zákaz řízení motorových vozidel. „Dechová zkouška na alkohol dopadla s negativním výsledkem, stejně tak i testy na drogy. Auto, které řídil, bylo půjčené,“ doplnila mluvčí.

Ve zkráceném přípravném řízení policie muži sdělila podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí až dva roky vězení.

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

V OKD zjistíme, jaké jsou zásoby uhlí a jestli půjdou vytěžit, řekl Babiš v Karviné

Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou...

Konec současné těžby černého uhlí ano, ale možná ne definitivní. To v úterý večer naznačil premiér Andrej Babiš na mítinku v Karviné. Právě těžba uhlí, výroba oceli nebo sociální dávky byly nosnými...

Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. ČTK o tom informoval mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka. Jeden řidič...

Sousedé jim trhali střechu, tlupy s mačetami. Přesto z Bedřišky nechci, říká obyvatel

Premium
Petr Zajac si před dvaceti lety koupil na Bedřišce domek, který opravil. Celé...

Petr Zajac patří k menšině soukromých vlastníků domků v ostravské kolonii Bedřiška. Byť stojí trochu stranou komunity nájemníků obecních bytů bojujících o své domovy, ani on si hrozící likvidaci...

Baník - Boleslav 0:0, závěru kralovali gólmani. Domácí zůstávají poslední

Ostravský záložník Abdullahi Bewene se snaží dostat k míči kolem...

V první půli nestíhali, v té druhé zase tlačili. Přesto fotbalisté ostravského Baníku doma opět neskórovali a na úvod ligové nadstavbové skupiny o udržení remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví. Díky...

6. května 2026  10:49

Projekt seniorského domu v Jičíně převzala Penta, konkurence neuspěla

Z celého kasárenského areálu v Jičíně zbyly pouze dvě budovy, ve kterých...

V místě bývalých kasáren u lipové aleje v Jičíně nakonec přece jen vznikne domov pro seniory. Projekt, který před lety rozjela, ale nedokončila nadnárodní skupina SeneCura, převzala společnost Senior...

6. května 2026

Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty

Ústecký Tomáš Vyoral útočí na koš Opavy.

Mysleli na medaili, ale teď budou basketbalisté Slunety odvracet rychlý konec sezony. Ve čtvrtfinále play off ztrácejí s Opavou 1:3 na zápasy a v domácí hale budou ve středu čelit mečbolu soupeře....

6. května 2026  7:46

Vzhůru na Lysou horu. Výletníci se na vrchol dostanou třikrát týdně i autobusem

Autobusy pravidelně vyvážejí zájemce až na Lysou horu, nejvyšší vrchol...

Téměř devět stovek výškových metrů nastoupá na své trase autobus, který od tohoto týdne opětovně vyráží na pravidelnou linku mezi Raškovicemi na Frýdecko-Místecku a Lysou horou v Beskydech. Lidé,...

6. května 2026  6:17

Nymburští rozebrali Ostravu třetí stovkou, v semifinále jsou i Pardubice. Brno se drží

František Rylich, David Böhm a Jaquan Lawrence (zleva) slaví nymburský koš.

Nymburští basketbalisté vyhráli 116:70 v Ostravě a po vítězství 4:0 na zápasy postoupili v ligovém play off do semifinále. Stejným poměrem ukončily sérii také Pardubice, které uspěly 79:71 v Písku....

5. května 2026  19:34,  aktualizováno  22:25

V OKD zjistíme, jaké jsou zásoby uhlí a jestli půjdou vytěžit, řekl Babiš v Karviné

Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou...

Konec současné těžby černého uhlí ano, ale možná ne definitivní. To v úterý večer naznačil premiér Andrej Babiš na mítinku v Karviné. Právě těžba uhlí, výroba oceli nebo sociální dávky byly nosnými...

5. května 2026  21:03

Třicet umělců se zamýšlí nad fenoménem půdy. Výstava zaplnila galerii Plato

Všechny sály galerie Plato v rekonstruované budově bývalých ostravských jatek...

Mnohovrstevnaté vyprávění o půdě přináší výstava k desátému výročí ostravské městské galerie Plato. Členové tamějšího týmu ji připravili společně se zaměstnanci Centra současného umění Zámek...

5. května 2026  14:06

Roste počet dětských skupin, náhrady jeslí. I na ně však dopadá nízká porodnost

Ilustrační snímek

Nový pavilon dětských skupin otevřeli pracovníci radnice v Odrách na Novojičínsku. Umožní péči pro více než čtyři desítky dětí už od dvou let, tedy po hranici, kdy je lze umístit do mateřské školy....

5. května 2026  11:28

Muž odsouzený za zapálení domu úřednice hnal spor až k Nejvyššímu soudu. Neuspěl

Obžalovaného Romana Salakvardu vedou do soudní síně, za noční žhářský útok na...

Za podpálení automobilů a domu karvinské úřednice si pachatel Roman Salakvarda s konečnou platností odpyká 11 let ve vězení. Jeho dovolání nyní odmítl Nejvyšší soud v Brně, neuspěl už dříve u...

5. května 2026  10:18

Vladovi jsme už ukončili kariéru. Žabka i spoluhráči si Draveckého v nové roli chválí

Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce...

Hokejoví Oceláři Třinec ve vyřazovací části právě skončeného ročníku extraligy při svém tažení za stříbrem odehráli 19 utkání, leč útočník Vladimír Dravecký naskočil jen do dvou čtvrtfinálových s...

5. května 2026  9:15

Nymburk zdolal Ostravu už podvacáté v řadě. Krok od semifinále jsou i Pardubice

Adam Číž z Ostravy útočí na nymburský koš, hlídá ho J. T. Shumate.

I třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém play off basketbalisté Nymburka a Pardubic zvládli, v úterý tak mohou slavit postup. Středočeši, kteří usilují o 21. titul, zvítězili v Ostravě 93:71. Roli...

4. května 2026  20:55,  aktualizováno  21:08

Aukce i přímé prodeje. Města chtějí podpořit výstavbu domků, lidem nabízejí parcely

Karviná připravuje pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě mezi ulicemi...

Nabídnout lidem možnost postavit si vlastní bydlení se rozhodlo hned několik radnic v Moravskoslezském kraji. V Odrách a ve Fulneku už zasíťovali městské parcely, které si nyní mohou zájemci koupit,...

4. května 2026  17:44

