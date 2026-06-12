Nezletilí chlapci pořádně riskovali. Vezli se na spřáhle vlaku

Pořádně riskovali dva hoši ve věku 14 a 15 let, kteří se na železnici mezi Ostravou a Českým Těšínem vozili na spřáhle vlaku, tedy zařízení na propojení vagónů.
„Šetřením a vyhodnocením všech dostupných informací policisté z oddělení hlavního nádraží v Ostravě zjistili, že dvě osoby měly na spřáhlo zadní vlakové soupravy nasednout v havířovské železniční stanici. Policisté se postupně dopracovali i informace, o koho se jedná,“ přiblížila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Policisté už toto jednání oznámili Drážnímu úřadu a případ dále řeší. „V této souvislosti apelujeme na zodpovědné chování a tak i předcházení rizikovým situacím, které mohou skončit v lepším případě zraněním,“ upozorňuje.
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Policie zaznamenala v kraji i řadu dalších případů, kdy lidé na železnici hazardovali. Především přecházejí na nevhodných, či přímo zakázaných místech.
„Zaměřujeme se na tento nešvar jak v době běžného výkonu služby, tak i pořádáme speciální akce. Na té poslední v minulých dnech jsme řešili pětadvacet osob, které do kolejiště vstoupily navzdory zákazové značce,“ konstatovala Štětínská.
Připojila, že dalších padesát lidí vstoupilo do kolejiště v místech, která k tomu nejsou určená, ale současně tam nebývají zákazové tabule, obvykle mezi stanicemi.
Od začátku roku takto policisté v regionu přistihli při speciálních akcích 230 lidí při neoprávněném pohyby v kolejišti a další zhruba tři stovky těchto přestupků v obvyklou službu.
„Z pohledu zákona se jedná o přestupek, za který lze v příkazním řízení na místě uložit sankci až do deseti tisíc korun,“ doplnila mluvčí Štětínská.
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15. června 2024