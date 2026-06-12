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Nezletilí chlapci pořádně riskovali. Vezli se na spřáhle vlaku

Josef Gabzdyl
  12:22
Mnozí lidé jsou zřejmě nepoučitelní. Policie v Moravskoslezském kraji přistihla desítky z nich, jak přecházejí koleje v místech, kde to je zakázáno. A rovněž odhalila chlapce, kteří hazardovali se svými životy na spřáhle vlaku.
Chlapci se vezli na spřáhle nedávno, hazardér na snímku riskoval před dvěma lety

Chlapci se vezli na spřáhle nedávno, hazardér na snímku riskoval před dvěma lety | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Chlapci se vezli na spřáhle nedávno, hazardér na snímku riskoval před dvěma lety
Chlapci se vezli na spřáhle nedávno, hazardér na snímku riskoval před dvěma lety
Chlapci se vezli na spřáhle nedávno, hazardér na snímku riskoval před dvěma lety
Chlapci se vezli na spřáhle nedávno, hazardér na snímku riskoval před dvěma lety
8 fotografií

Pořádně riskovali dva hoši ve věku 14 a 15 let, kteří se na železnici mezi Ostravou a Českým Těšínem vozili na spřáhle vlaku, tedy zařízení na propojení vagónů.

„Šetřením a vyhodnocením všech dostupných informací policisté z oddělení hlavního nádraží v Ostravě zjistili, že dvě osoby měly na spřáhlo zadní vlakové soupravy nasednout v havířovské železniční stanici. Policisté se postupně dopracovali i informace, o koho se jedná,“ přiblížila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Policisté už toto jednání oznámili Drážnímu úřadu a případ dále řeší. „V této souvislosti apelujeme na zodpovědné chování a tak i předcházení rizikovým situacím, které mohou skončit v lepším případě zraněním,“ upozorňuje.

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Policie zaznamenala v kraji i řadu dalších případů, kdy lidé na železnici hazardovali. Především přecházejí na nevhodných, či přímo zakázaných místech.

„Zaměřujeme se na tento nešvar jak v době běžného výkonu služby, tak i pořádáme speciální akce. Na té poslední v minulých dnech jsme řešili pětadvacet osob, které do kolejiště vstoupily navzdory zákazové značce,“ konstatovala Štětínská.

Připojila, že dalších padesát lidí vstoupilo do kolejiště v místech, která k tomu nejsou určená, ale současně tam nebývají zákazové tabule, obvykle mezi stanicemi.

Od začátku roku takto policisté v regionu přistihli při speciálních akcích 230 lidí při neoprávněném pohyby v kolejišti a další zhruba tři stovky těchto přestupků v obvyklou službu.

„Z pohledu zákona se jedná o přestupek, za který lze v příkazním řízení na místě uložit sankci až do deseti tisíc korun,“ doplnila mluvčí Štětínská.

15. června 2024

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