Když se havířovští policisté před několika dny v noci rozhodli zkontrolovat kolem projíždějící audi, netušili, že se s ním ve zběsilém tempu dostanou až do třináct kilometrů vzdálené Ostravy. Řidič totiž nezastavil, naopak začal ujíždět. Policisté vyrazili za ním.
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„Za pomoci majáků a nápisu STOP POLICIE jej chtěli zastavit a zkontrolovat. Vozidlo i přesto pokračovalo dál a začalo zrychlovat. Bylo jasné, že řidič se zřejmě nechystá zastavit,“ popsala policejní mluvčí Nikol Bočková.
Řidič, který jel v autě sám, chtěl policistům naopak zmizet. Po Rudné směrem na Ostravu jel mnohdy až rychlostí 240 kilometrů v hodině.
„Při příjezdu do Ostravy měl kličkovat různě v uličkách. V Ostravě, městské části Kunčičky, zajel s vozidlem k čerpací stanici, auto odstavil a chtěl se dát na útěk do vedlejšího lesního porostu,“ nastínila další dění Bočková.
Utíkající muž měl ale smůlu, stopku mu vystavilo oplocení lesa. „To už jej hlídka doběhla a omezila na osobní svobodě,“ doplnila závěr adrenalinové noční služby policistů mluvčí.
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Policisté zjistili, že třiačtyřicetiletý muž má platný zákaz řízení. Dechová zkouška potvrdila, že není opilý. Nechat se otestovat na přítomnost omamných a psychotropních látek ale řidič odmítl.
„Policisté z obvodního oddělení Slezská Ostrava 34letému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi,“ uzavřela policejní mluvčí.