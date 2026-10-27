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Policejní kontrola se změnila ve zběsilou noční honičku, řidič prchal až 240 km/h

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  11:03
Závratnou rychlostí z Havířova až do ostravských Kunčiček ujížděl policistům muž v audi, aby se vyhnul dopravní kontrole. Jeho rychlost dosahovala až 240 kilometrů za hodinu. Když v Ostravě z auta vyskočil, aby zmizel v lese, zastavil jej plot. Ukázalo se, že nemá řidičák, a odmítl test na drogy.

KRIMI

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Když se havířovští policisté před několika dny v noci rozhodli zkontrolovat kolem projíždějící audi, netušili, že se s ním ve zběsilém tempu dostanou až do třináct kilometrů vzdálené Ostravy. Řidič totiž nezastavil, naopak začal ujíždět. Policisté vyrazili za ním.

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„Za pomoci majáků a nápisu STOP POLICIE jej chtěli zastavit a zkontrolovat. Vozidlo i přesto pokračovalo dál a začalo zrychlovat. Bylo jasné, že řidič se zřejmě nechystá zastavit,“ popsala policejní mluvčí Nikol Bočková.

Řidič, který jel v autě sám, chtěl policistům naopak zmizet. Po Rudné směrem na Ostravu jel mnohdy až rychlostí 240 kilometrů v hodině.

Řidič audi policistům ujížděl z Havířova až do Ostravy.

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„Při příjezdu do Ostravy měl kličkovat různě v uličkách. V Ostravě, městské části Kunčičky, zajel s vozidlem k čerpací stanici, auto odstavil a chtěl se dát na útěk do vedlejšího lesního porostu,“ nastínila další dění Bočková.

Utíkající muž měl ale smůlu, stopku mu vystavilo oplocení lesa. „To už jej hlídka doběhla a omezila na osobní svobodě,“ doplnila závěr adrenalinové noční služby policistů mluvčí.

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Policisté zjistili, že třiačtyřicetiletý muž má platný zákaz řízení. Dechová zkouška potvrdila, že není opilý. Nechat se otestovat na přítomnost omamných a psychotropních látek ale řidič odmítl.

„Policisté z obvodního oddělení Slezská Ostrava 34letému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi,“ uzavřela policejní mluvčí.

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