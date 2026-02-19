Případ urážek romských fotbalistů od Baníkovců odloží, nestal se trestný čin

  11:57
Kriminalisté odložili případ fotbalových fanoušků z Ostravy, kteří v listopadu ve vlaku údajně rasisticky uráželi malé romské fotbalisty. Incident policisté vyšetřovali pro podezření z trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. Událost už dříve odsoudili někteří politici, malé fotbalisty přijal i prezident Petr Pavel.

„Kriminalisté věc odložili, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání,“ řekl ve čtvrtek mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Událost se stala v sobotu 22. listopadu mezi 18:00 a 20:05 hodin ve vlaku Českých drah EC 177 z Děčína do Prahy. Na pražském hlavním nádraží ve stejnou dobu zrovna byli i fanoušci Baníku Ostrava, jenž se zrovna vraceli z utkání v Teplicích.

„Několik fotbalových příznivců mělo ve vlaku provolávat výhružné a rasistické nadávky vůči dětskému romskému fotbalovému družstvu a jeho doprovodu,“ sdělil na začátku prosince Daněk.

Oba týmy z vlaku odvedli policejní těžkooděnci a malí fotbalisté pak počkali na další spoj, aby necestovali spolu s ostravskými fandy.

Policisté pak hledali svědky.

Prezidentský pár přijal romské fotbalové děti, které čelily rasismu ultras Baníku

Agresi namířenou proti malým romským fotbalistům z organizace Mongaguá z turnaje v Děčíně, kterou popsal na facebooku zakladatel projektu Lukáš Pulko, už dříve odsoudili někteří politici, tehdejší vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková i předseda Fotbalová asociace ČR (FAČR) David Trunda.

Za situaci se podle prohlášení na webu organizaci Mongaguá omluvil i ostravský klub FC Baník, jehož fanoušci údajně romské děti rasisticky uráželi a ukazovali na ně nevhodná gesta.

Malé fotbalisty přijal i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Pavel dostal od zástupců projektu Mongaguá zelený dres se svojí jmenovkou a číslem 4, další trikot naopak na památku podepsal. Prezidentský manželský pár děti obdaroval mimo jiné odznakem lva, symbolu české státnosti.

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný Mongaguá napříč ulicí.
Zástupci fotbalových klubů Mongaguá s českým prezidentem Petrem Pavlem a první dámou.
Zástupci fotbalových klubů Mongaguá s českým prezidentem Petrem Pavlem a první dámou.
Lukáš Pulko, zakladatel fotbalových klubů Mongaguá, s českým prezidentem Petrem Pavlem a první dámou.
