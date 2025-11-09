Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Policie na české straně hranice v neděli dopoledne pronásledovala dodávku, její řidič ovšem vjel do Polska do obce Chalupki ležící několik kilometrů od Bohumína.
České strážce pořádku vystřídali jejich polští kolegové a ve vesnici Odra služebním autem zablokovali silnici a volkswagen zastavili. Zadrželi dva české občany ve věku 30 a 36 let a vyšetřují je kvůli tomu, že nezastavili k silniční kontrole.
„Jde o další potvrzení toho, že spolupráce bezpečnostních složek po obou stranách hranice přináší skutečné výsledky a pomáhá účinně reagovat bez ohledu na to, kde se případ stal,“ uvedli polští policisté podle serveru onet.pl.
