Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Autor: ,
  16:54
Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská média.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Policie na české straně hranice v neděli dopoledne pronásledovala dodávku, její řidič ovšem vjel do Polska do obce Chalupki ležící několik kilometrů od Bohumína.

České strážce pořádku vystřídali jejich polští kolegové a ve vesnici Odra služebním autem zablokovali silnici a volkswagen zastavili. Zadrželi dva české občany ve věku 30 a 36 let a vyšetřují je kvůli tomu, že nezastavili k silniční kontrole.

„Jde o další potvrzení toho, že spolupráce bezpečnostních složek po obou stranách hranice přináší skutečné výsledky a pomáhá účinně reagovat bez ohledu na to, kde se případ stal,“ uvedli polští policisté podle serveru onet.pl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem

Jediný známý ostravský snímek nákladního vlaku s parní tramvajovou lokomotivou....

Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách,...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávisté se radují z gólu, který vstřelil obránce Tomáš Vlček.

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Karvinsko má být s koncem šachet dobrou adresou. Podle zástupců měst by k tomu...

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod lidovým názvem šikmý kostel, se částečně promění. Svatostánek známý z trilogie spisovatelky Karin Lednické už nutně potřebuje opravy, zejména je...

9. listopadu 2025  17:02

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  16:54

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Lesníci vypustili do Beskyd nejvíce tetřevů, mění i skladbu porostu

Celkem 52 tetřevů hlušců, 27 samců a 25 slepic, letos lesníci odchovali a...

Celkem 52 tetřevů hlušců, 27 samců a 25 slepic, letos lesníci odchovali a v říjnu vypustili do Beskyd. Je to nejvíce od zahájení provozu odchovny v obci Krásná pod Lysou horou v roce 2017. Aby se...

9. listopadu 2025  7:02

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

8. listopadu 2025  17:30,  aktualizováno  20:27

Ženu zavalily ve fabrice na Opavsku dva metráky palet, letěl pro ni vrtulník

Vrtulník letěl pro poraněnou ženu do obce Chuchelná na Opavsku.

Hromada dřevěných palet vážících více než dva metráky zavalila v pátek ráno ve firmě v obci Chuchelná u česko-polských hranic čtyřiapadesátiletou ženu. Kvůli četným poraněním pro ni letěl na Opavsko...

8. listopadu 2025  9:31,  aktualizováno  13:08

Před činem si šestinásobný vrah Šimák zouval boty. Stalo se mu to osudným

Premium
O procesu v mnohonásobným vrahem Antonínem Šimákem informovaly noviny až ve...

Kdyby Antonín Šimák zabíjel a loupil pro slávu, byl by asi spokojen, protože se šesti úkladnými vraždami se zapsal do historie nejen moravskoslezského regionu mezi nejobávanější zločince. O jeho...

8. listopadu 2025

Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Baník půjde tabulkou raketově nahoru. To prohlásil trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský po minulém kole první ligy, kdy jeho tým porazil Ostravany 2:0. „Zaznamenal jsem to, ale beru...

8. listopadu 2025  10:35

Filmové hvězdy i parahokejisté. Premiéra filmu Neporazitelní rozzářila Dolní Vítkovice

Premiéra filmu Neporazitelní v ostravských Dolních Vítkovicích byla velkou...

Po červeném koberci položeném v bývalém plynojemu v ostravské Dolní oblasti Vítkovice se tento týden prošly největší hvězdy nového filmu Neporazitelní. Snad ještě většími hvězdami, byť méně...

8. listopadu 2025  7:17

U vzniku velkého požáru Ostravy v roce 1556 byl soukeník Hunka. Hrozil mu lynč

Kresba znázorňující Moravskou Ostravu pohledem ze slezskoostravského Jaklovce...

Jeden z prvních podrobněji zaznamenaných zločinů, který se stal v minulosti v Ostravě, se vztahuje k největšímu požáru města v květnu roku 1556. Z jeho zavinění se zodpovídal soukenický mistr Jan...

7. listopadu 2025  16:37

Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Nové Bazaly se začnou stavět pravděpodobně v roce 2029.

Vítězný návrh nového stadionu už zástupci Ostravy i fotbalového Baníku představili. Teď jej ještě přeměnit ve skutečnost. „Od začátku od města cítíme drajv, aby byl projekt dokončený,“ říká Michal...

7. listopadu 2025  15:35

Z Opavy, z Opavy... Dráhy ruší rychlík, který oslavuje Mládkova píseň. Místní protestují

Ivan Mládek se svým Banjo Bandem na opavském železničním nádraží po příjezdu...

Nepřijatelné, facka pro celý region, další izolace už tak špatně dostupné oblasti. České dráhy od prosince ruší přímý spoj z Opavy do Prahy. Rozhodnutí národního dopravce si vysloužilo tvrdou...

7. listopadu 2025  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.