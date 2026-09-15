Téměř dva týdny pátrání. Policie zveřejnila, v čem hledaná matka dvou dětí odešla

Žena odešla z domova den po svých narozeninách, a to bez dokladů a mobilního telefonu. „Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Policie rovněž zveřejnila ilustrační fotografie batohu a obuvi, přičemž doufá, že si takto obuté a oblečené ženy někdo mohl všimnout.
Pátrání se rozšířilo do schengenského prostoru, tedy do takřka celé Evropy.
„Stále platí, že po ženě aktivně pátráme. I nadále se obracíme na veřejnost, která by mohla přispět jakoukoli informací, která by pomohla k jejímu nalezení, aby se obrátila na linku 158, případně na kteroukoli služebnu Policie České republiky,“ zdůraznila mluvčí Michalíková.
Podle dostupných zpráv policisté vyslechli mnoho ženiných příbuzných, známých a spolupracovníků, prohledali i její kancelář asistentky na Krajském soudu v Ostravě. Rovněž prověřili poznatky lidí, které však k nalezení hledané nevedly.
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Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy
Šerjeníková je pohřešovaná od časných hodin čtvrtku 3. září, případně zmizela už pozdě v noci ve středu 2. září, kdy měla narozeniny. „V době odchodu z místa bydliště není úplně zřejmé, co měla oblečené, nicméně se nejčastěji oblékala do sukní,“ uvedli policisté na začátku pátrání. Nyní už to vědí s velkou pravděpodobností.
V uplynulých dnech policisté při pátrání nasadili také drony, prohledávali jimi například nejbližší přehrady Olešná a Žermanice na Frýdecko-Místecku. Rovněž prověřovali horské chaty a chalupy v Beskydech.
Policie současně vyzvala k zpřístupnění kamerových záznamů například z automobilů v okolí ženina bydliště, které nyní prověřuje.
Žena je vysoká zhruba 165 až 175 cm, má střední postavu, rovné hnědé vlasy a zelené oči.