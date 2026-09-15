Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Téměř dva týdny pátrání. Policie zveřejnila, v čem hledaná matka dvou dětí odešla

Autor:
  13:02
Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. | foto: Policie ČR

Ilustrační fotografie polobotek, ve kterých odešla Jana Šerjeníková z...
Ilustrační fotografie batohu, se kterým odešla Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku...
Ilustrační fotografie polobotek, ve kterých odešla Jana Šerjeníková z...
Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...
7 fotografií
Zatím neúspěšně pokračuje pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. Z domova odešla matka dvou dětí před takřka dvěma týdny a dosud se ji nepodařilo nalézt, byť už policie rozšířila své hledání na celý schengenský prostor. Nejnověji zveřejnila, co zřejmě měla žena na sobě a připojila ilustrační fotografie obuvi a batohu.

Žena odešla z domova den po svých narozeninách, a to bez dokladů a mobilního telefonu. „Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Policie rovněž zveřejnila ilustrační fotografie batohu a obuvi, přičemž doufá, že si takto obuté a oblečené ženy někdo mohl všimnout.

Pátrání se rozšířilo do schengenského prostoru, tedy do takřka celé Evropy.

Ilustrační fotografie polobotek, ve kterých odešla Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku neznámo kam. (15. září 2026)
Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září.
Ilustrační fotografie batohu, se kterým odešla Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku neznámo kam. (15. září 2026)
Ilustrační fotografie polobotek, ve kterých odešla Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku neznámo kam. (15. září 2026)
Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září.
7 fotografií

„Stále platí, že po ženě aktivně pátráme. I nadále se obracíme na veřejnost, která by mohla přispět jakoukoli informací, která by pomohla k jejímu nalezení, aby se obrátila na linku 158, případně na kteroukoli služebnu Policie České republiky,“ zdůraznila mluvčí Michalíková.

Podle dostupných zpráv policisté vyslechli mnoho ženiných příbuzných, známých a spolupracovníků, prohledali i její kancelář asistentky na Krajském soudu v Ostravě. Rovněž prověřili poznatky lidí, které však k nalezení hledané nevedly.

Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy

Šerjeníková je pohřešovaná od časných hodin čtvrtku 3. září, případně zmizela už pozdě v noci ve středu 2. září, kdy měla narozeniny. „V době odchodu z místa bydliště není úplně zřejmé, co měla oblečené, nicméně se nejčastěji oblékala do sukní,“ uvedli policisté na začátku pátrání. Nyní už to vědí s velkou pravděpodobností.

V uplynulých dnech policisté při pátrání nasadili také drony, prohledávali jimi například nejbližší přehrady Olešná a Žermanice na Frýdecko-Místecku. Rovněž prověřovali horské chaty a chalupy v Beskydech.

Policie současně vyzvala k zpřístupnění kamerových záznamů například z automobilů v okolí ženina bydliště, které nyní prověřuje.

Žena je vysoká zhruba 165 až 175 cm, má střední postavu, rovné hnědé vlasy a zelené oči.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Už týden o ní nemá žádnou zprávu nejbližší rodina, přátelé ani kolegové z práce. Policisté dál pátrají po zmizelé mamince dvou dětí z Frýdku-Místku, která pracuje jako úřednice ostravského krajského...

Policie rozšířila pátrání po matce dvou dětí, nasadila i drony

ilustrační snímek

Policisté při pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku nově nasadili také drony letecké služby. V uplynulých dnech s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad.

OBRAZEM: Baník a West Ham, kluby mého srdce. Připomeňte si Mikloškovu kariéru

Luděk Mikloško během svého působení ve West Hamu, kde odchytal 318 soutěžních...

Téměř celý svůj fotbalový život spojil se dvěma kluby: ostravským Baníkem a londýnským West Hamem. Legendární brankář a později trenér i funkcionář Luděk Mikloško zemřel ve věku 64 let. Připomeňte si...

Voda zalila domy i lidské osudy. Karvinské moře má velmi pohnutou historii

Pohled na Karvinské moře od Karviné k jihu, v pozadí Důl ČSM a Beskydy (11....

Kdysi smutek, vztek a pláč, nyní radost, pohoda a smích. Lokalita jižně od Karviné s dominantním jezerem s sebou nese unikátní příběh. Oblast takzvaného Karvinského moře slaví deset let od kolaudace...

Téměř dva týdny pátrání. Policie zveřejnila, v čem hledaná matka dvou dětí odešla

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Zatím neúspěšně pokračuje pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. Z domova odešla matka dvou dětí před takřka dvěma týdny a dosud se ji nepodařilo nalézt, byť už policie...

15. září 2026  13:02

Poláka na charitativní jízdě zbili v Ostravě. Zřejmě krajané kvůli „ukrajinské“ hučce

Polák Jakub Heisig ukazuje po napadení v Ostravě klobouček v barvách Horního...

Policie v Ostravě vyšetřuje napadení Poláka Jakuba Heisiga, který kvůli utrpěným zraněním přerušil charitativní jízdu na kole česko-polským pohraničím. Napadený tvrdí, že na něj nejspíše zaútočili...

15. září 2026  10:23,  aktualizováno 

Severní spoj v Ostravě má další problém kvůli dvěma správním žalobám

Šestikilometrový úsek dálnice D1 z Bohumína na státní hranici s Polskem, kde na...

Plánovaná výstavba Severního spoje v Ostravě čelí dalším komplikacím poté, co odpůrci projektu a spolek napadli u soudu rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj. Dvě podané správní žaloby nyní...

15. září 2026  5:43

West Ham a Baník chystají uctění památky zesnulého brankáře Mikloška

Pietní místo na ostravských Bazalech, kde mohou fanoušci a veřejnost uctít...

V Ostravě i v Anglii vzpomínají na legendárního brankáře Luďka Mikloška, který ve čtyřiašedesáti letech podlehl rakovině. Bývalí spoluhráči a fotbalové osobnosti jako Karel Kula, Jan Laštůvka, Dušan...

14. září 2026  16:42

Padly tresty za dovoz metráků červeného fosforu. Šéf rodinného gangu dostal 13 let

V Ostravě padly tresty za dovoz metráků červeného fosforu

Tresty od 4,5 do 13 let rozdal dnes Krajský soud v Ostravě, který částečně uzavřel mimořádný případ pašování červeného fosforu potřebného pro výrobu pervitinu z Ukrajiny přes Česko do Polska. Rodinný...

14. září 2026

OBRAZEM: Baník a West Ham, kluby mého srdce. Připomeňte si Mikloškovu kariéru

Luděk Mikloško během svého působení ve West Hamu, kde odchytal 318 soutěžních...

Téměř celý svůj fotbalový život spojil se dvěma kluby: ostravským Baníkem a londýnským West Hamem. Legendární brankář a později trenér i funkcionář Luděk Mikloško zemřel ve věku 64 let. Připomeňte si...

14. září 2026  12:22

Studenti přírodovědy vymění učebnice za praxi v ostravské zoo

Ostravská zoo a Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity rozšířily...

Ostravská univerzita a ostravská zoo prohlubují vzájemnou spolupráci, která studentům přírodovědných oborů přinese přímou výuku v terénu, tříměsíční praxe a zapojení do reálných výzkumných projektů....

14. září 2026

Blikající sanitka se v křižovatce srazila s osobním autem, převrátila se na bok

V Ostravě-Nové Vsi se brzy ráno srazila sanitka a osobní auto. Po srážce se...

V Ostravě se v pondělí brzy ráno srazila sanitka, která měla zapnutý maják, s osobním automobilem. Podle předběžných informací policie vjela do křižovatky na červenou, po srážce se převrátila na bok....

14. září 2026  10:20

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

14. září 2026  8:28,  aktualizováno  9:44

Jistebník zvelebil centrum. Nádrže slouží k relaxaci i proti povodním

Starostka Jistebníku Šárka Storzerová u nových vodních ploch, které vznikly v...

Dvě nové vodní nádrže, které budou sloužit převážně k rekreačním účelům, vznikly v centru Jistebníku nedaleko Ostravy. Nahradily již dosluhující požární nádrž, jež se zde původně nacházela a která...

14. září 2026  8:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Baník znovu ztratil. Viňte mě, jako šéf jsem zodpovědný, říká kouč Skuhravý

Ostravský trenér Roman Skuhravý během utkání proti Pardubicím.

Třetí prohru v řadě přineslo fotbalistům Baníku 8. kolo nejvyšší domácí soutěže. Na domácím hřišti nestačili na Pardubice 1:2, přičemž pro soupeře šlo o premiérové ligové vítězství.

14. září 2026  7:59

Muž na Bruntálsku zemřel po těžké alergické reakci po bodnutí hmyzem

ilustrační snímek

Čtyřiapadesátiletý muž zemřel v sobotu na následky těžké alergické reakce po bodnutí hmyzem v zalesněném terénu poblíž Karlovic na Bruntálsku. Záchranáři během soboty zasahovali v Moravskoslezském...

13. září 2026  21:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet