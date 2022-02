Po muži pátraly čtyřkolky i drony, další den se objevil zmatený u lesa

Rozsáhlá akce začala v pondělí v podvečer, a to zejména v ostravské části Hrabůvka, kde se mladý muž ztratil. Jeho zdravotní stav nebyl dobrý, byl proto ohrožen na životě. Do hledání se zapojily desítky policistů, a to včetně psovodů.

„Vytipovaný terén posledního výskytu mladíka propátrávali policisté i na čtyřkolkách a ze vzduchu ho hledal i policejní dron. Pomáhali i ostravští strážníci na koních,“ přiblížila policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Pátrači hledali i v opuštěných průmyslových objektech a v dalších místech lokality Na Haldě, kde se muž mohl nejspíše pohybovat. Pozornosti neuniklo ani nedávno vzniklé jezero. Další policisté prověřovali zdravotnická zařízení a další místa, kde se muž mohl objevit.

Najít se ho však nepodařilo a o půlnoci byla akce vzhledem k nepříznivým rozhledovým podmínkám přerušena do rozednění.

Také v úterý se muže dlouho nedařilo najít, povedlo se to až okolo desáté hodiny.

„Policisté ostravského obvodního oddělení Hrabůvka vyjeli ulici Šídloveckou a cyklostezkou přes řeku Ostravici, kde poblíž lesa uviděli muže, který působil zanedbaně a zmateně,“ sdělila Viačková.

Jak záhy zjistili, šlo právě o hledaného mladíka. „Fyzicky nezraněnému muži zajistili odvoz z místa a okamžitě byl předán do rukou lékařů,“ zakončila mluvčí.