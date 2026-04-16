Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Ostravy, nemá u sebe léky

  18:59
Policie vyhlásila pátrání po čtrnáctileté Denise Bandyové z Ostravy. Dívka má zdravotní problém a musí užívat léky, které nemá u sebe.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policie zveřejnili pátrání v systému, jenž je určený pro zvláště zranitelné pohřešované, jako jsou děti nebo senioři. V databázi policistů je také přístupná fotografie nezletilé.

Pohřešovaná dívka je vysoká asi 154 centimetrů, hubené postavy. Má hnědé vlnité vlasy a hnědé oči. Lidé mohou informace o dívce sdělit na tísňovou linku 158. Dívka odešla dnes kolem 15:00 odešla z výchovného zařízení v Bohumíně.

Policie dva dny pátrala po třináctiletém chlapci z Ostravy. Byl u kamaráda

„Při odchodu měla mít kostkované bíločerné kalhoty a černou zimní bundu. Může cestovat vlakem, autobusem i mimo Bohumín,“ dodala policie. Ta pátrání v režimu osoba v ohrožení původně vyhlásila, pak tento příznak odstranila, ale po dívce dál pátrala, následně ji opět do režimu osoba v ohrožení zařadila.

Nejčtenější

KVÍZ: Ryna, dupa, fajront... Prověřte své znalosti ostravštiny

Pohled ze žabí perspektivy na těžní věž Dolu Hlubina

Poznáte je na první poslech. Kratke zobaky, jež pro jadrné slovo nejdou daleko. Je však pravdou, že mluvčí z Ostravska či z Karvinska oponují, že naopak Pražáci kazí češtinu. No, kazí, správný...

Poslední osobní tatra má narozeniny. A my máme fotky unikátního kupé

Tatra 700 GT

Posledním pokusem o záchranu výroby osobních automobilů v kopřivnické automobilce se v polovině 90. let minulého století stala Tatra 700, vlastně jen evoluce „šestsettřináctky“, která se vyráběla už...

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

Místo uhlí plyn. Teplárny v kraji se proměňují, využívají kogenerační jednotky

Jedna ze tří kogeneračních jednotek vyrábějících teplo i elektřinu, které byly...

Hlavní motor dieselové ponorky z druhé světové války připomínají kogenerační jednotky, které tento týden spustila společnost Veolia ve svém provozu U Korýtka v Ostravě-Zábřehu. Elektřinu i teplou...

16. dubna 2026  17:15

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

16. dubna 2026  16:11

Zloději ukradli tubus se sbírkou pro mobilní hospic, bylo v něm 70 tisíc

Zloději ukradli z marketu sbírku pro mobilní hospic

Policie v Ostravě vyšetřuje krádež sbírky pro mobilní hospic Ondrášek. Pachatelé odvezli tubus s bankovkami od dárců ze supermarketu na okraji Ostravy, uvnitř sbírkové kasičky bylo zhruba sedmdesát...

16. dubna 2026  9:48

Havířovský experiment po roce. Parkoviště jen pro ženy stále baví, muži ho respektují

Premium
U obchodního centra na okraji Havířova mají unikát: pět parkovacích míst...

Zůstalo zatím jen u prvního pokusu. Před rokem se u nového obchodního centra na rozhraní Havířova a Šenova objevilo pět parkovacích míst s velkým nápisem ŽENY, tedy určený jen řidičkám. Záběry se...

16. dubna 2026

Opavští prohráli slezské derby s rezervou Baníku a v boji o baráž ztratili

Ostravský záložník Tadeáš Frýdl sleduje, jak o míč bojuje jeho spoluhráč Eldar...

Fotbalisté Slezského FC Opava čtyři dny po senzační výhře nad Zbrojovkou Brno 4:0 narazili. Ve středečním 23. kole národní ligy prohráli v Ostravě s rezervou Baníku 0:2 a z druhé příčky klesli na...

16. dubna 2026  8:49

Nezaměstnanost mírně klesla, Karvinsko však stále vede celostátní žebříček

V rámci útlumu na Dole ČSA se chystá uzavření většiny současných důlních chodeb...

Nástup sezonních prací v březnu snížil počet lidí bez práce v Moravskoslezském kraji na 55 240, výraznějšímu poklesu však zabránilo útlumové propouštění v OKD. Přestože firem nabízejících volná místa...

16. dubna 2026  6:19

Příprava VRT pokračuje. Obce chtějí mít z obslužných komunikací cyklostezky

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Příprava vysokorychlostní trati (VRT) mezi Přerovem a Ostravou pokračuje. Správa železnic plánuje zahájení stavby v roce 2029 a odhaduje náklady na 150 miliard korun. Obce sdružené ve spolku Dopravní...

15. dubna 2026  13:20

Místo kina bude parkoviště. Na bourané budově se objevil obří vzkaz primátorovi

Ve Frýdku-Místku začala demolice kina Petra Bezruče. Na uvolněném prostranství...

Na místeckém sídlišti Riviéra bourají už téměř dvacet let nefunkční kino Petra Bezruče. Frýdek-Místek na jeho místě plánuje stovku nových míst pro přetížené sídliště, kde je jich trvalý nedostatek....

15. dubna 2026  8:40,  aktualizováno  10:25

RECENZE: Neboj, dýchej, čaruj. Jaký byl David Stypka bez posmrtné svatozáře

65 %
Z plakátu filmu Neboj, dýchej, čaruj

Vzpomínkové dokumentární portréty svádějí k ilustraci úsloví „o mrtvých jen dobře“, ale to naštěstí není případ novinky kin Neboj, dýchej, čaruj, věnované osobitému muzikantovi Davidu Stypkovi.

15. dubna 2026  8:54

Dopravci sčítají ztráty kvůli cenám paliv, růst nákladů jde do milionů za měsíc

Dopravní terminál Hranečník na okraji Ostravy bude v provozu už téměř rok.

Za velký problém a výraznou finanční zátěž označují autobusoví dopravci v kraji prudký nárůst cen paliv v souvislosti s válkou v Íránu. Podle některých by měl se situací pomoci zadavatel dopravní...

15. dubna 2026  7:13

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

14. dubna 2026  20:27,  aktualizováno  15. 4. 5:55

Hamzová letí do Ameriky s triple doublem, Žabiny poslala do ligového finále

Eliška Hamzová ze Žabin Brno vymýšlí, kudy přes Elišku Kubíčkovou z SBŠ Ostrava.

Eliška Hamzová se s Českem rozloučila triple doublem, před bojem o angažmá v WNBA zapsala 12 bodů, 10 asistencí, 14 doskoků a k nim pět zisků. Své Žabiny Brno tím posunula do finále Ženské...

14. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  22:25

