O prověřování okolností události informovala v úterý mluvčí karvinské policie Nikol Bočková.
„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření trestného činu blíže nespecifikovaného proti životu a zdraví. Nadále probíhá prověřování a dosud nebyl nikdo obviněn,“ uvedla.
S ohledem na věk nezletilého a citlivost případu nebude policie poskytovat další informace.
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Čtyřletý chlapec vypadl z okna, s těžkým zraněním letěl vrtulníkem do nemocnice
Chlapec po pádu utrpěl mnohočetná vnitřní poranění, zatímco rodiče v bytě spali. Záchranáři dítě po ošetření na místě transportovali letecky do Fakultní nemocnice Ostrava. Tam chlapec strávil bezmála dva týdny. Pak jej zdravotníci přepravili do nemocníce v Havířově.
Mluvčí havířovské nemocnice Silvie Skotnicová poznamenala, že s ohledem na citlivost případu se k němu také nebudou vyjadřovat.